حرب روسيا على أوكرانيا.. تطورات اليوم الـ22 لحظة بلحظة (بث مباشر)

مع دخول حرب روسيا على أوكرانيا يومها الـ22، نقلت وكالة أنباء إنترفاكس الأوكرانية عن مسؤولة في الحكومة قولها إن بلادها سلمت روسيا 9 جنود أسرى مقابل إطلاق سراح رئيس بلدية مدينة ميليتوبول.

وأعلن مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق إخلاء سبيل رئيس البلدية إيفان فيدوروف.

من ناحية أخرى، قالت هيئة الطوارئ الأوكرانية، الخميس، إن شخصا واحدا على الأقل قتل وأصيب ثلاثة جراء إصابة مبنى سكني في العاصمة كييف بشطايا صاروخي روسي جرى إسقاطه.

وأضافت في بيان أن المبنى المؤلف من 16 طابقا أصيب في الساعة 0502 صباحا بالتوقيت المحلي وأن 30 شخصا تم إخراجهم حتى الآن وأُخمد حريق.

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تطورات الأحداث لحظة بلحظة:

منذ 12 دقيقة نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: نخطط لإرسال قوافل إغاثية لضواحي كييف ولإخراج العالقين في ماريوبول وخاركيف.

منذ 20 دقيقة وكالة تاس عن وزارة التطوير الرقمي الروسية: مواقع الحكومة الروسية تواجه هجمات سيبرانية غير مسبوقة.

منذ 20 دقيقة وزارة الدفاع الروسية: دمرنا 11 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات في يوم واحد.

منذ 20 دقيقة وزارة الدفاع الروسية: سننشر مجموعة جديدة من الوثائق حول التطورات في المختبرات البيولوجية الأوكرانية.

منذ 41 دقيقة عمدة ماريوبول: خلال اليومين الماضيين أخرجنا أغلبية السكان من المدينة.

منذ 57 دقيقة ريا نوفوستي عن الخارجية الروسية: الدول التي تزود أوكرانيا بالسلاح بما في ذلك سلوفاكيا تخلق لنفسها المشاكل.

منذ 58 دقيقة وزارة الدفاع البريطانية: أغلب الأراضي الأوكرانية بما في ذلك جميع المدن الرئيسية لا تزال في أيدي الأوكرانيين.

منذ 58 دقيقة هيئة الطوارئ الأوكرانية: مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بقصف روسي على مبنى سكني في كييف>

منذ 59 دقيقة CNN: اليابان تقول إنها رصدت 4 سفن حربية روسية بمضيق تسوجارو من المحتمل أنها تحمل قوات مشاركة في حرب أوكرانيا.

منذ 59 دقيقة وزارة الدفاع البريطانية: المقاومة الأوكرانية لا تزال قوية وجيدة التنسيق.

منذ 59 دقيقة وزارة الدفاع البريطانية: القوات الروسية أحرزت تقدما بسيطا في الأيام الأخيرة وما زالت تتكبد خسائر فادحة.

منذ ساعتين رئيس وزراء المجر يتوقع موجة أكبر من اللاجئين الأوكرانيين إلى بلاده الأسبوع القادم.

منذ ساعتين سفارة روسيا بواشنطن: لدينا معلومات تفيد بأن مسلحي آزوف الأوكرانية احتجزوا مدنيين كرهائن في مسرح ماريوبول.

منذ ساعتين الدفاع الأوكرانية: روسيا لم تنجح في تنفيذ عملية برية وتشن ضربات صاروخية على البنية التحتية والمناطق السكانية.

منذ ساعتين بايدن: العالم متحد في دعم أوكرانيا ومصممون على أن يدفع بوتين ثمنا باهظا لمهاجمته أوكرانيا.

منذ ساعتين سفارة روسيا بواشنطن: نحث الولايات المتحدة على وقف نشر معلومات كاذبة وتغطية الأحداث في أوكرانيا بموضوعية.

منذ ساعتين هيئة الأركان الأوكرانية: وجهنا ضربة قوية إلى المعسكر الروسي رقم 35 شرقي أوكرانيا.

منذ ساعتين هيئة الأركان الأوكرانية: العدو الروسي قصف مقار محطات التلفزيون والراديو ويستهدف المدنيين في مناطق عدة.

منذ ساعتين هيئة الدفاع المدني الأوكرانية: مقتل مدني وإصابة 3 آخرين في قصف روسي على مبنى سكني في منطقة دارنيتسكيا بالعاصمة كييف>

منذ ساعتين أ.ب عن مسؤول في مكتب الرئيس الأوكراني: مستعدون لمناقشة وضع الحياد.

منذ ساعتين وزارة الدفاع البريطانية: روسيا أطالت المواجهة عبر الأسلحة الموجهة من الجو لتأخر سيطرتها على المجال الجوي الأوكراني.