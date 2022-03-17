كشف كذب شرطي إسرائيلي قتل فلسطينيا بدم بارد

كشفت تحقيقات أولية في إسرائيل، عن كذب رواية شرطي أقدم على قتل شاب فلسطيني الثلاثاء، في النقب (جنوب)، من دون أن يمثل تهديدا لحياته.

وكان الشرطي الإسرائيلي الذي قتل “سند الهربد” (27 عاما) في مدينة رهط، قد ادعى أنه أطلق النار بعدما شعر بخطر مباشر على حياته.

وزعم الشرطي وهو من -وحدة المستعربين التابعة لحرس الحدود- أن “الهربد” صوب مسدسا تجاهه من مسافة 6 أمتار، فأطلق هو النار أولا على الجزء السفلي من جسده.

وادعى الجندي أن الضحية، عندما سقط على الأرض صوب النار من مسدسه باتجاهه مرة أخرى، وعند ذلك أطلق هو النار على الجزء العلوي من جسد “الهربد”.

لكن تحقيقا أجرته “وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة” التابعة للنيابة العامة، نشرت نتائجه صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، الأربعاء، كشف “كذب ادعاءات الشرطي”.

مصادر محلية: "فلسطينيون يشيعون جثمان الشـــهيد سند الهــربد 27 عامًا ظهر اليوم، والذي ارتقى بعد إصابته برصاص المستعربين في مدينة رهط المحتلة أمس". pic.twitter.com/4kiTd31jgK — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 16, 2022

وكشف التحقيق أن “الهربد” أصيب برصاصتين في الجزء الخلفي من جسمه، مما يعني أنه لم يكن يصوب مسدسا إلى الشرطي، بل كان يحاول الفرار من الموقع.

وأصابت الرصاصتان الجزء العلوي من ظهر الشاب العربي ومن مؤخرته، بحسب المصدر ذاته.

وتقرر وقف الشرطي عن العمل لمدة أسبوع، وسحب سلاحه الشخصي حتى الانتهاء من التحقيق.

الجرمق الإخباري: إضراب عام في مدينة رهط بالنقب المحتل، تنديدا بقتل الاحتلال للفلسطيني سند الــهربد أمس. pic.twitter.com/NVuVWxPxV1 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 16, 2022

وبحسب رواية الشرطة، وصلت عناصر من وحدة المستعربين، الثلاثاء، إلى مدينة رهط لاعتقال اثنين من الفلسطينيين من قطاع غزة يقيمان في إسرائيل بشكل غير شرعي، وكانا مطلوبين لاستجواب جهاز الأمن العام لأسباب أمنية، فأطلق مجهولون النار على تلك الوحدة، وفق “هآرتس”.

وفي وقت سابق الأربعاء، شيعت جنازة “الهربد” في رهط ، بمشاركة نحو 500 شخص.

سالم، اليتيم الفلسطيني الجديد، قتلت الشرطة الإسرائيلية والده وطفولته يوم أمس.#سند_الهربد pic.twitter.com/46VBG9QSBn — Najwan Simri نجوان سمري (@SimriNajwan) March 16, 2022

وفي المقابر، انتقد الشيخ حمّاد أبو دعابس الرئيس السابق للجناح الجنوبي للحركة الإسلامية في الداخل الإسرائيلي، تعامل الشرطة مع المواطنين العرب.

وقال أبو دعابس “من المفترض أن تحمينا الشرطة وتجمع الأسلحة غير المرخصة، ليس أن تقتلنا، ولكن عندما يتعلق الأمر بالعرب فإن الإصبع خفيف على الزناد. المستعربون جاؤوا مستعدين للقتل”.