“بندقية طائرة يمكنها حسم المعارك”.. 100 مُسيّرة “انتحارية” في طريقها لأوكرانيا

تضمنت حزمة المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا التي أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأربعاء، 100 طائرة مسلحة دون طيار من طراز (سويتشبليد).

وتختلف المُسيّرات (سويتشبليد)عن أي طائرات أمريكية دون طيار بفضل حجمها الصغير نسبيًا حيث يبلغ طولها أقل من 24 بوصة (61 سم)، وتزن حوالي 6 أرطال (2.7 كغم).

وكانت الطائرة التي تصنعها شركة AeroVironment In ضمن ترسانة الكوماندوز الأمريكية منذ إرسالها سرًا إلى أفغانستان في عام 2010 لاستخدامها ضد طالبان.

US 🇺🇸 will probably deliver these kamikaze drones to #Ukraine 🇺🇦. Switchblade 300: Operational range: 10 km Flight ceiling: 15.000 ft Maximum speed: 160 km/h @9b3OR2qdITMbDcd @jpg2t785 https://t.co/LBmBcJ5f4F pic.twitter.com/Mp9toTkKJO

ويصف مسؤولون في الجيش الأمريكي المُسيّرة (سويتشبليد) بـأنها “بندقية طائرة” حيث تطلق من أنبوب مثل قذيفة هاون لتصطدم بالأهداف بقوة.

من جانبه، وصف مسؤول دفاعي أمريكي كبير، في تصريحات لوكالة بلومبرغ الطائرة بأنها “سلاح قوي يوجّه لكمات عنيفة، ويمكن وضعها في حقيبة ظهر، وتكلفتها أقل من 6 آلاف دولار”.

ويوجد نظامان من مُسيّرات (سويتشبليد)، الأول (سويتشبليد 300)، ويمكنه الطيران لمدة تصل إلى 15 دقيقة، والثاني (سويتشبليد 600)، وهو الأكثر فاعلية ضد الأهداف المدرعة حيث يمكنه الطيران لمدة 40 دقيقة.

ويمتاز النظامان بوجود مجسّات على متن الطائرة، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لتحديد الأهداف بدقة بجانب ميزة “الموجة” بحيث يمكن للمشغلين من البشر وقف أي هجوم في حال ظهور عناصر مدنية بالقرب من الهدف أو إذا انسحب العدو.

ولم يستطع المسؤول الأمريكي تحديد ما إذا كان أحد النظامين أو كليهما سيتم إدراجهما في الطائرات المخصصة لأوكرانيا.

وفي السياق، صرّح ميك مولروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق جيمس ماتس بأن المسيّرة “تم تصميمها لقيادة العمليات الخاصة الأمريكية، وهي بالضبط نوع أنظمة السلاح التي يمكن أن يكون لها تأثير فوري في ساحة المعركة”.

وأدرج البيت الأبيض ضمن حزمة المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا 10 آلاف سلاح مضاد للدروع، و800 صاروخ ستينغر المضاد للطائرات، وآلاف البنادق، بتكلفة تصل إلى 800 مليون دولار.

وتعتمد القوات الأوكرانية على أسطول من الطائرات دون طيار التركية الصنع (بيرقدار تي بي 2)، والتي حققت بالفعل نجاحًا كبيرًا في استهداف الأرتال العسكرية الروسية وحاملات الصواريخ منذ أن شنّت موسكو هجومًا عسكريًا ضد أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.

وتتميز مسيّرات بيرقدار التركية بقدرتها على التحليق جوًّا أكثر من 24 ساعة، ويمكنها حمل صواريخ خفيفة مضادة للدبابات، وقنابل صغيرة لمهاجمة أهداف على السطح.

