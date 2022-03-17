الرئيس الشيشاني ينشر فيديو لمشاركة جنوده في معارك ماريوبول بأوكرانيا (شاهد)

نشر الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، اليوم الخميس، عبر حسابه على تلغرام مقطع فيديو لما قال إنها مشاركة جنوده في المعارك التي تدور في مدينة ماريوبول في أوكرانيا.

وكتب الرئيس الشيشاني معلقًا على المقطع قائلًا إن القوات الشيشانية حققت “تقدمًا كبيرًا”، مشيرًا إلى أن “المهمة معقّدة بسبب وجود المدنيين في منطقة الاشتباكات القتالية، ويتعيّن على المقاتلين التصرّف بحذر شديد”.

حليف بوتين.. رئيس الشيشان رمضان قديروف ينشر صورا لما قال إنها معارك جنوده في ماريوبول#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/oZKKafVoWb — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 17, 2022

كما قال قديروف إن ألف “متطوّع” شيشاني في طريقهم للانخراط في صفوف القوات التي تحارب في أوكرانيا.

ونشر الرئيس الشيشاني صورة له مع قائد قوة، قائلًا إنه أحد كبار المسؤولين الأمنيين في الشيشان.

وقال قديروف، الأحد الماضي، إنه سافر إلى أوكرانيا للاجتماع مع القوات الشيشانية التي تهاجم كييف.

ونشرت قناة غروزني التلفزيونية الشيشانية مقطعًا مصوّرًا عبر قناتها على تلغرام يظهر فيه قديروف في غرفة مظلمة، وهو يناقش مع القوات الشيشانية عملية عسكرية قالوا إنها جرت على بعد 7 كيلومترات من العاصمة الأوكرانية.

واتهمت أوكرانيا مقاتلين شيشان بالضلوع في مخطط لاغتيال الرئيس فولوديمير زيلنسكي.

وفي بداية حرب روسيا على أوكرانيا، نصح قديروف زيلنسكي “بالاعتذار إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”، وأن “يطلب الصفح وأن يوافق على كل الشروط الروسية”.

وقال قديروف إن هذا سيكون “أكثر الخطوات الوطنية الصحيحة” التي يمكن للرئيس الأوكراني القيام بها، مؤكدًا استعداد “جنود جمهورية الشيشان لتنفيذ أي أوامر صادرة عن رئيس البلاد فلاديمير بوتين”.