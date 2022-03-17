زيلينسكي يزور جرحى مدنيين تعرّضوا للقصف أثناء الإجلاء ويكرّم الطواقم الطبية (فيديو)

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعض الأسر التي تعرّضت لقصف أثناء عمليات الإجلاء من المناطق التي يحاصرها الجنود الروس في أوكرانيا.

وتجوّل زيلينسكي خلال زيارته أقسامًا عدة في المستشفى، وكرّم الطواقم الطبية وموظفي المستشفى لعملهم في هذه الظروف.

واليوم الخميس، قالت دول غربية إن القوات الروسية تقصف مدنًا أوكرانية وتقتل مدنيين، غير أنها لم تعد تحقق تقدمًا على الأرض، مع دخول الحرب التي كان متوقعًا أن تكسبها موسكو في غضون أيام، وهي الآن في أسبوعها الرابع.

وقال مسؤولون محليون إن رجال الإنقاذ في مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية يبحثون بين أنقاض مسرح كان يحتمي به نساء وأطفال، بعدما قصفته القوات الروسية أمس.

وقال بيترو أندروشينكو مستشار بلدية المدينة “صمد ملجأ الحماية من القنابل. يجري حاليًا رفع الحطام. يوجد ناجون. لا نعرف (أعداد) الضحايا حتى الآن”.





ونفت روسيا قصف المسرح، الذي أظهرت صور التقطتها أقمار صناعية تجارية أن كلمة “أطفال” كُتبت أمامه قبل قصفه.

وفي 24 من فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتزام الحياد التام، وهو ما تعده كييف “تدخلًا في سيادتها”.