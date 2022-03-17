جثث ملقاة ومدنيون تحت الأنقاض وحرائق.. الجزيرة مباشر ترصد آثار القصف الروسي على مدن أوكرانيا (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر أثناء تجوالها في العاصمة الأوكرانية كييف، آثار الدمار الكبير الذي خلّفه القصف الروسي على المدينة، فيما نشرت السلطات الأوكرانية تسجيلات مصوّرة لأضرار جسيمة وقعت على ممتلكات المدنيين.

وأثناء جولتها في المدينة التقط مصوّر القناة تسجيلًا مصوّرًا لمحاولة انتشال جثة ملقاة بجوار مبنى منهار جراء القصف الروسي على حي شيفشنكوفسكي في كييف.

وكانت الأمم المتحدة أكدت في بيان لها، أمس الأربعاء، أن عدد القتلى المؤكد في أوكرانيا وصل إلى 691 مدنيًا، بينهم 48 طفلًا، لكن العدد ازداد خصوصًا بعد المعارك في مدينة ماريوبول واستهداف مدرسة ومبنى ثقافي.





كما نشر الدفاع المدني الأوكراني صورًا قال إنها لعمليات إطفاء مزرعة محترقة بعد قصف روسي على مدينة كورستين شمال غرب كييف.

ويظهر في التسجيل المصوّر احتراق المزرعة بشكل كامل، كما يظهر رجال الدفاع المدني وهم يحاولون إطفاء ما تبقى من النيران.

ونشر الدفاع المدني أيضًا لقطات لعملية إنقاذ مدنيين إثر قصف أحد المباني السكنية في تشرنيهيف.

وقال حاكم إقليمي أوكراني اليوم الخميس، إن عدد القتلى يزداد في مدينة تشيرنيهيف بشمال أوكرانيا حيث قتل 53 شخصًا على أيدي القوات الروسية أمس الأربعاء فقط.





ونشر التلفزيون العام في فينيستا صورًا قال إنها لآثار قصف الطيران الروسي لمبنى التلفزيون في فينيستا.

وليست هذه المرة الأولى التي يقصف فيها مبنى إعلامي، حيث استهدف قصف روسي مبنى الإذاعة والتلفزيون الحكومي الأوكراني في العاصمة كييف في الأول من الشهر الحالي.

وجاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية عزمها استهداف بأسلحة فائقة الدقة للمنشآت التكنولوجية التابعة للأمن الأوكراني.





وتجدد القصف الصاروخي الروسي على كييف ومناطق أخرى مخلّفًا ضحايا مدنيين، وسط اتهامات للقوات الروسية بقصف مسرح كان يؤوي لاجئين بمدينة ماريوبول (جنوب) الأمر الذي نفته موسكو.

ويأتي ذلك بينما قالت الاستخبارات العسكرية البريطانية إن التقدّم الروسي في أوكرانيا تباطأ بشكل كبير على الجبهات كلها، مؤكدة أن الروس يتكبدون خسائر كبيرة بفعل المقاومة الأوكرانية القوية والمنظمة.

وحذّر وزراء خارجية دول مجموعة السبع في إعلان مشترك الخميس من أن مرتكبي جرائم الحرب في أوكرانيا “سيُحاسبون” أمام القضاء الدولي، وأعلنوا أن “عمليات جمع الأدلّة جارية”.

وتتعرّض أوكرانيا منذ 3 أسابيع لضربات روسية تستهدف المدن، وتتهم كييف الكرملين باستهدافها عمدًا، وكان آخرها عملية قصف بالمدفعية أسفرت عن 21 قتيلًا على الأقل الخميس في بلدة ميريفا قرب مدينة خاركيف المحاصرة (شرق).

وأعلنت النيابة المحلية أن “مدرسة ومركزًا ثقافيًا دُمّرا، وقُتل 21 شخصًا وأصيب 25 بجروح بينهم 10 حالاتهم خطيرة”.

وأفادت بلدية ماريوبول أن الوضع “حرج” مع قصف روسي “متواصل” ودمار “هائل”، وأضافت “تفيد التقديرات الأولية أن 80% من مساكن المدينة دمّرت”.

وأشارت إلى أنه تم إجلاء 30 ألف شخص من المدينة خلال أسبوع، إلا أن “أكثر من 350 ألفًا من سكان ماريوبول يواصلون الاختباء في ملاجئ أو طوابق سفلية بسبب القصف المتواصل”.