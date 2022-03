مصر وإسرائيل تتفقان على تدشين خط طيران بين تل أبيب وشرم الشيخ

قالت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إنها اتفقت مع مصر على تدشين خط طيران مباشر بين مدينتي شرم الشيخ وتل أبيب.

وذكر بيان للحكومة أن إسرائيل ومصر اتفقتا على توسيع الرحلات الجوية المباشرة التي يتم تسييرها بين البلدين، وتدشين خط جديد ينطلق من مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب إلى مدينة شرم الشيخ في مصر.

Israel and Egypt agreed to expand direct flights – a new route will be opened between Ben-Gurion Airport and Sharm el-Sheikh.

PM Bennett: "This agreement will further warm the relations between Israel and Egypt."https://t.co/ywByz7iQIY

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) March 16, 2022