مصر وإسرائيل تتفقان على تدشين خط طيران بين تل أبيب وشرم الشيخ

قالت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إنها اتفقت مع مصر على تدشين خط طيران مباشر بين مدينتي شرم الشيخ وتل أبيب.

وذكر بيان للحكومة أن إسرائيل ومصر اتفقتا على توسيع الرحلات الجوية المباشرة التي يتم تسييرها بين البلدين، وتدشين خط جديد ينطلق من مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب إلى مدينة شرم الشيخ في مصر.

Israel and Egypt agreed to expand direct flights – a new route will be opened between Ben-Gurion Airport and Sharm el-Sheikh. PM Bennett: "This agreement will further warm the relations between Israel and Egypt."https://t.co/ywByz7iQIY — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) March 16, 2022

وأفاد البيان بأن التباحث بشأن الموضوع جرى خلال لقاء عُقد بمدينة شرم الشيخ، في سبتمبر/أيلول الماضي، بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأوضح البيان أنه تم التوصل إلى الاتفاق بعد استكمال عمل قادة جهاز الأمن العام (الشاباك) بالتعاون مع هيئة الأمن القومي وغيرها من الجهات الحكومية بمصر، بهدف إعداد مسار حراسة يسمح بتشغيل خط الطيران.

وأضاف “سيتم تدشين الخط قريبًا حيث يُتوقع بدء تسيير الرحلات الجوية خلال شهر أبريل/ نيسان المقبل”.

اتفقت إسرائيل ومصر على توسيع الرحلات الجوية المباشرة التي يتم تسييرها بين الدولتين حيث سيتم تدشين خط جديد سيتجه من تل ابيب إلى مدينة شرم الشيخ. ويُتوقع بدء تسيير هذه الرحلات الجوية في الشهر المقبل. وقال رئيس الوزراء: "إنها خطوة أخرى في تدفئة معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية". pic.twitter.com/fIXhmpGtdM — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 16, 2022

وتعقيبًا على ذلك، قال بينيت “إنها خطوة أخرى في إطار تدفئة معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية، مما يصب في مصلحة الشعبين ويسهم في زيادة الاستقرار بالمنطقة”.

وتابع “تنفتح إسرائيل على دول المنطقة باستمرار، ويستند هذا الاعتراف الذي يعود لسنين طويلة إلى السلام القائم بين إسرائيل ومصر”، حسب البيان ذاته.

ووقّعت مصر وإسرائيل معاهدة للسلام عام 1979، بعد 4 حروب بينهما، لكن لا تزال قطاعات واسعة من المصريين رافضة للتطبيع مع إسرائيل.