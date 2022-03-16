مجلس الشيوخ الأمريكي يقر قانونا يدين بوتين بوصفه “مجرم حرب”

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع، الثلاثاء، على قرار يدين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوصفه “مجرم حرب”.

ويشجع القرار -الذي قدّمه السناتور الجمهوري ليندسي غراهام- المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ودولًا أخرى على استهداف الجيش الروسي في أي تحقيق بشأن ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب على أوكرانيا.

وفي اتحاد نادر بالكونغرس الذي يشهد انقسامًا شديدًا، قال زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر في كلمة ألقاها بقاعة المجلس قبل التصويت “انضممنا جميعًا في هذه القاعة ديمقراطيين وجمهوريين، للقول إن فلاديمير بوتين لا يمكنه الإفلات من المساءلة عن الفظائع التي ارتُكبت بحق الشعب الأوكراني”.

ومن المتوقع أن يلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة أمام أعضاء الكونغرس في جلسة مشتركة، اليوم الأربعاء.

وتصف روسيا الحرب بأنها “عملية عسكرية خاصة” لنزع سلاح أوكرانيا و”تخليصها من النازية”، كما يصف بوتين البلاد بأنها مستعمرة أمريكية وأن “نظامها دمية يحركها آخرون ولا تعمل بصفتها دولة مستقلة”.

ولم تسيطر روسيا على أي من المدن الـ10 الكبرى في أوكرانيا منذ بداية الحرب في 24 فبراير/ شباط، التي تُعد أكبر هجوم على دولة أوربية منذ عام 1945.

وتشترط موسكو لإنهاء الحرب تخلّي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعدّه كييف تدخلًا في سيادتها.