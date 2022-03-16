قائد القيادة المركزية الأمريكية: واشنطن تعتزم بيع مقاتلات إف-15 لمصر

قال الجنرال فرانك ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستزود مصر بمقاتلات من طراز إف-15.

ولم يقدم ماكنزي، الذي يعد أكبر قائد أمريكي في منطقة الشرق الأوسط، تفاصيل عن عدد المقاتلات التي سيتم تزويد مصر بها أو توقيت تسليمها.

وأشار القائد الأمريكي، خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، إلى “مسار طويل وشاق تم اجتيازه” بشأن الصفقة.

ويتطلب تمرير الصفقة موافقة وزارة الخارجية.

ورفض نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية الحديث “عن عمليات تزويد بالأسلحة أو بيع أسلحة إلى أن يتم إبلاغ الكونغرس بها”.

وقبل أيام، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على صفقة بيع 12 طائرة نقل من طراز (سي-130 سوبر هيركليز) ومعدات أخرى تابعة لها لمصر بقيمة 2.2 مليار دولار.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية المواقفة على صفقتي بيع معدات عسكرية لمصر بقيمة 2.56 مليار دولار تشمل طائرات النقل وأنظمة رادار.

وبالإضافة إلى طائرات النقل، تضمنت الصفقة الثانية شراء مصر أنظمة رادار للدفاع الجوي بقيمة 355 مليون دولار لمساعدتها في التصدي للتهديدات الجوية.

وخلال زيارته للقاهرة الشهر الماضي، أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية على دعم عسكري “قوي جدا” لمصر.

#المتحدث_العسكرى : الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية … pic.twitter.com/7ucI3rQstv — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) February 9, 2022

وجاءت زيارة الجنرال فرانك ماكينزي في أعقاب قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن خفض 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر بسبب “مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان”.

ودعا أعضاء بارزون في الكونغرس الأمريكي إدارة الرئيس بايدن إلى الامتناع عن عقد صفقات عسكرية مع مصر أو تقديم مساعدات عسكرية لها ما لم تعمد القاهرة إلى تحسين سجلها على صعيد حقوق الإنسان.