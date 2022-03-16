سياسة|الهند

الهند.. آلاف الطالبات ينسحبن من قاعات الامتحان احتجاجا على قرار تأييد حظر الحجاب

الهند حجاب احتجاج
احجاج سابق ضد منع الحجاب في الولاية (رويترز)
15/3/2022-|آخر تحديث: 16/3/202201:48 AM (مكة المكرمة)

شهدت الهند ردود فعل غاضبة من جانب مسلمين احتجاجا على تأييد محكمة بولاية (كارناتاكا)، الثلاثاء، قرار حظر الحجاب في المدارس، بزعم أن ارتداءه لا يعد من ثوابت الدين الإسلامي.

ونظم طلاب مسلمون في عدة مناطق بالولاية احتجاجات ضد القرار.

وقالت “جبهة حرم كارناتاكا”، وهي حركة طلابية مسلمة، إن ما يزيد عن 4 آلاف طالبة وطالب مسلمين في 79 مؤسسة تعليمية حكومية بالبلاد لم يحضروا امتحاناتهم، الثلاثاء، احتجاجا على قرار المحكمة.

لكن مواقع إخبارية هندية نقلت عن حكومة الولاية أن عدد الطالبات والطلاب الذين لم يحضروا لم يتجاوز 400 طالب.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي حالة من الغضب بين المستخدمين، الذي عبروا عن رفضهم للقرار مؤكدين استمرارهم في العمل من أجل “استعادة حقوقهم”.

وكتب مستخدمو مواقع التواصل عبر وسم #HijabIsOurRight (الحجاب حقنا)، للتعبير عن دعمهم لحق الطالبات المسلمات في ارتداء الحجاب، وقالوا إن قرار المحكمة “انتهاك للحريات”.

وكتب ياسر حسن رئيس الجبهة الشعبية في ولاية كارناتاكا في الهند أن قرار المحكمة بشأن الحجاب “جائر” و”منافٍ لحرية الاختيار المكفولة بموجب قانون الأحوال الشخصية للمسلمين والمادة 21 من الدستور الهندي”.

وأعربت الجبهة في بيانٍ عن قلقها “من استغلال الجماعات الهندية اليمينية لهذا القرار للاستمرار في مضايقة المسلمات فيما يتعلق بحريّتهن باختيار ملابسهن”، ودعت كافة المسؤولين للتعاون في محاربة هذا القرار قانونيا وبطرق ديموقراطية.

وأيدت المحكمة العليا بولاية كارناتاكا الهندية، في وقت سابق الثلاثاء، قرار حظر الحجاب في المدارس، بزعم أن ارتداءه لا يعد من “ثوابت” الدين الإسلامي.

وبالتوازي مع قرار المحكمة، منعت إدارة الولاية التجمعات في عاصمتها بنغالور بين 15 و19 مارس/آذار الجاري بحجة “الحفاظ على النظام العام والاستقرار”.

وبدأ الخلاف بشأن الحجاب في الهند، في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد أن تم منع طالبات مسلمات من حضور فصولهن الدراسية بكلية حكومية في الولاية بسبب ارتدائهن الحجاب، وهو ما تكرر لاحقًا في كليات أخرى بالولاية.

ويشكل المسلون نحو 14% من عدد سكان الهند.

المصدر : خدمة سند + وكالات