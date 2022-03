الهند.. آلاف الطالبات ينسحبن من قاعات الامتحان احتجاجا على قرار تأييد حظر الحجاب

شهدت الهند ردود فعل غاضبة من جانب مسلمين احتجاجا على تأييد محكمة بولاية (كارناتاكا)، الثلاثاء، قرار حظر الحجاب في المدارس، بزعم أن ارتداءه لا يعد من ثوابت الدين الإسلامي.

ونظم طلاب مسلمون في عدة مناطق بالولاية احتجاجات ضد القرار.

Students of New College in Chennai protest Karnataka High Court order that upheld ban on hijab in educational institutions. ⁦@TheQuint⁩ pic.twitter.com/C90qqRJjiA — Nikhila Henry (@NikhilaHenry) March 15, 2022

وقالت “جبهة حرم كارناتاكا”، وهي حركة طلابية مسلمة، إن ما يزيد عن 4 آلاف طالبة وطالب مسلمين في 79 مؤسسة تعليمية حكومية بالبلاد لم يحضروا امتحاناتهم، الثلاثاء، احتجاجا على قرار المحكمة.

لكن مواقع إخبارية هندية نقلت عن حكومة الولاية أن عدد الطالبات والطلاب الذين لم يحضروا لم يتجاوز 400 طالب.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي حالة من الغضب بين المستخدمين، الذي عبروا عن رفضهم للقرار مؤكدين استمرارهم في العمل من أجل “استعادة حقوقهم”.

I had so much trust in judicial system. But today's #HijabVerdict was injustice done to us. I wouldn't be here struggling, fighting for my rights and risking my education if Hijab wasn't ERP of Islam. My fight for Hijab won't stop here. Will continue till I get back my rights. pic.twitter.com/1TnR0FwUZI — Aliya Assadi🌿 (@Aliyassadi) March 15, 2022

وكتب مستخدمو مواقع التواصل عبر وسم #HijabIsOurRight (الحجاب حقنا)، للتعبير عن دعمهم لحق الطالبات المسلمات في ارتداء الحجاب، وقالوا إن قرار المحكمة “انتهاك للحريات”.

وكتب ياسر حسن رئيس الجبهة الشعبية في ولاية كارناتاكا في الهند أن قرار المحكمة بشأن الحجاب “جائر” و”منافٍ لحرية الاختيار المكفولة بموجب قانون الأحوال الشخصية للمسلمين والمادة 21 من الدستور الهندي”.

The High Court ruling on the Hijab is against the freedom of choice guaranteed under Muslim Personal Law & Article 21 of the Indian Constitution.The unjust verdict has in fact failed in upholding constitutional values and has denied Muslims of their basic rights.#HijabIsOurRight — Yasir Hasan (State President, PFI Kar) (@yhpfi) March 15, 2022

وأعربت الجبهة في بيانٍ عن قلقها “من استغلال الجماعات الهندية اليمينية لهذا القرار للاستمرار في مضايقة المسلمات فيما يتعلق بحريّتهن باختيار ملابسهن”، ودعت كافة المسؤولين للتعاون في محاربة هذا القرار قانونيا وبطرق ديموقراطية.

وأيدت المحكمة العليا بولاية كارناتاكا الهندية، في وقت سابق الثلاثاء، قرار حظر الحجاب في المدارس، بزعم أن ارتداءه لا يعد من “ثوابت” الدين الإسلامي.

وبالتوازي مع قرار المحكمة، منعت إدارة الولاية التجمعات في عاصمتها بنغالور بين 15 و19 مارس/آذار الجاري بحجة “الحفاظ على النظام العام والاستقرار”.

وبدأ الخلاف بشأن الحجاب في الهند، في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد أن تم منع طالبات مسلمات من حضور فصولهن الدراسية بكلية حكومية في الولاية بسبب ارتدائهن الحجاب، وهو ما تكرر لاحقًا في كليات أخرى بالولاية.

ويشكل المسلون نحو 14% من عدد سكان الهند.