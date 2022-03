صواريخ جافلين المضادة للدبابات.. رمز الدعم الأمريكي والمقاومة الأوكرانية (فيديو)

تحوّلت صواريخ جافلين المضادة للدبابات إلى رمز لمقاومة أوكرانيا والدعم الأمريكي لها في مواجهة القوات الروسية بعد انتشار صور الجنود الأوكرانيين وهم يحملون قاذفات تلك الصواريخ على أكتافهم.

وانتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي في أوكرانيا تظهر فيها إحدى القديسات، التي أطلق عليها “القديسة جافلين”، وهي تحمل قاذف الصاروخ.

وبرغم حصول أوكرانيا على الآلاف من الأسلحة الأخرى المضادة للدبابات من إنتاج دول أخرى، فإن صواريخ جافلين الأمريكية صارت السلاح الأشهر.

وبالإضافة إلى أنها تمثّل الدعم الأمريكي لأوكرانيا، وتتميّز هذه الصواريخ بخصائص تقنية تميّزها عن باقي الأنواع الأخرى من الأسلحة المضادة للدبابات.

وتعني كلمة جافلين الإنجليزية “الرمح”، وهي الطريقة التي يمكن للصاروخ الطيران بها في وضع الهجوم غير المباشر ليطير إلى الأعلى ثم يسقط عموديًا على هدفه مثل الرماح التي كانت تستخدم قديمًا في الحروب.

وهذا المسار من الأعلى هو ما يجعل صواريخ جافلين سلاحًا فعالًا جدًا ضد الدبابات إذ أن فتحات دخول المدرعات موجودة في الجهة العلوية، وهو المكان الأضعف في جسم المدرعة.

