صواريخ جافلين المضادة للدبابات.. رمز الدعم الأمريكي والمقاومة الأوكرانية (فيديو)

تحوّلت صواريخ جافلين المضادة للدبابات إلى رمز لمقاومة أوكرانيا والدعم الأمريكي لها في مواجهة القوات الروسية بعد انتشار صور الجنود الأوكرانيين وهم يحملون قاذفات تلك الصواريخ على أكتافهم.

وانتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي في أوكرانيا تظهر فيها إحدى القديسات، التي أطلق عليها “القديسة جافلين”، وهي تحمل قاذف الصاروخ.

وبرغم حصول أوكرانيا على الآلاف من الأسلحة الأخرى المضادة للدبابات من إنتاج دول أخرى، فإن صواريخ جافلين الأمريكية صارت السلاح الأشهر.

وبالإضافة إلى أنها تمثّل الدعم الأمريكي لأوكرانيا، وتتميّز هذه الصواريخ بخصائص تقنية تميّزها عن باقي الأنواع الأخرى من الأسلحة المضادة للدبابات.

وتعني كلمة جافلين الإنجليزية “الرمح”، وهي الطريقة التي يمكن للصاروخ الطيران بها في وضع الهجوم غير المباشر ليطير إلى الأعلى ثم يسقط عموديًا على هدفه مثل الرماح التي كانت تستخدم قديمًا في الحروب.

وهذا المسار من الأعلى هو ما يجعل صواريخ جافلين سلاحًا فعالًا جدًا ضد الدبابات إذ أن فتحات دخول المدرعات موجودة في الجهة العلوية، وهو المكان الأضعف في جسم المدرعة.

The first hit of the Javelin missile caught on camera in the Ukraine-Russia war… #Javelin #SlavaUkraine pic.twitter.com/DaPAqe904Q — Turkish_Defence (@turkdefences) March 15, 2022

ويمكن استخدام الصاروخ في شن هجوم مباشر لتدمير هدف ما مثل المدرعات على الأرض أو إلى الأعلى لاستهداف المقاتلات أو المروحيات التي تحلّق على ارتفاع منخفض.

ويصل مدى الصاروخ إلى 2500 متر، وتم تجهيزه بشحنتين متفجرتين يمكنها اختراق الدبابات الأكثر تطورًا في العالم، مثل الدبابة الروسية (تي-90).

وتتميّز الدبابات الحديثة بوجود درع متفجّر حولها، ويتفاعل هذا الدرع مع تأثير القذائف المضادة للمدرعات بهدف منعها من اختراق الدبابة.

وللتغلب على هذا الأمر، تنفجر الشحنة الأولى من جافلين عند ملامستها الدبابة، ثم تطلق شحنة ثانية أقوى تخترق الدرع.

ويمكن إطلاق الصاروخ من منصات مثبّتة على مركبات أو على القطع البحرية، لكن ميزتها الأكبر في أوكرانيا تتمثّل في استخدامها من قبل الجنود المشاة.

ويمكن إطلاق صواريخ جافلين من فوق كتف جندي إذ أن وزنها أخف من الصواريخ الأخرى المضادة للدبابات التي تتطلب حاملًا ثلاثي القوائم.

ويبدأ نظام دفع الصاروخ في العمل بعد إطلاقه من القاذف بأمتار قليلة عدة، ما يصعّب عملية اكتشاف مصدر الإطلاق.

ويمكن تحديد الهدف قبل إطلاق الصاروخ الذاتي التوجيه، ويمكن لمطلقه أن يختبئ حتى قبل أن يصيب الصاروخ هدفه.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن جندي أمريكي أن إطلاق الصاروخ يشبه “ألعاب الفيديو”.

وبخلاف الصواريخ الأخرى التي يتم التخلّص منها بعد الاستخدام، فإن قاذفة جافلين مزوّدة بوحدة تحكّم في إطلاق النار مجهّزة بنظام “جي بي إس” وكاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء مع إمكان تكبير الصورة على الهدف، ويمكن إعادة استخدامها مرات عدة.

ويتم توصيل الأنبوب الذي يمكن التخلّص منه، والذي يحتوي على الصاروخ على هذه الوحدة.

وأوضح الجندي الأمريكي أنه يمكن استخدام وحدة إطلاق النار “من دون ذخيرة لتعقّب العدو ومراقبته”.

ويبلغ سعر سلاح جافلين (نظام الإطلاق والصاروخ) الذي تصنعه مجموعتا “رايثيون” و”لوكهيد مارتن” الأمريكيتان، 178 ألف دولار بحسب ميزانية البنتاغون للعام 2021.