بوتين: عمليتنا العسكرية ناجحة ولن نسمح لأوكرانيا أن تكون منصة للأعمال العدوانية ضد روسيا (فيديو)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أن عمليته العسكرية في أوكرانيا “ناجحة” موضحًا أن موسكو لن تدع هذا البلد يتحوّل إلى “منصة” يتم الانطلاق منها لتهديد روسيا.

وقارن بوتين العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا واقتصادها ورياضييها وثقافتها بـ”الاضطهاد” الذي عانى منه اليهود، منددًا بالسلوك “الشائن” و”غير اللائق” للغربيين.

وقال بوتين خلال تصريحات متلفزة “العملية تسير بنجاح بما يتوافق بدقة مع الخطط الموضوعة مسبقًا” مؤكدًا مرة جديدة أنه لا يسعى إلى “احتلال” أوكرانيا، وأشار إلى أنه شن الهجوم لأن “الخيارات الدبلوماسية كلها” قد استنفدت.

وتابع الرئيس الروسي “ببساطة لم تكن لدينا خيارات لحل المشكلة بطريقة سلمية” مؤكدًا “كانت لدينا الأسباب كلها للاعتقاد” أن “مكونات أسلحة بيولوجية” كانت قيد التطوير في أوكرانيا.

وقال أيضًا إنه لم يعد بإمكانه تحمّل “الترهيب الذي يواجهه سكان دونباس منذ سنوات” في شرق أوكرانيا حيث تواجه القوات الأوكرانية منذ ثماني سنوات انفصاليين موالين لروسيا تدعمهم موسكو.

وبحسب بوتين، فإن أوكرانيا “كانت تستعد لسيناريو عنيف”، وبدء هجوم أوكراني ضد دونباس وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014.

وقال “لم يكن لدينا خيار آخر للدفاع عن أنفسنا.. لن نسمح لأوكرانيا بأن تكون منصة للأعمال العدوانية ضد روسيا”.

وأضاف بوتين أن العملية العسكرية في أوكرانيا “ليست إلا ذريعة للغرب لفرض عقوبات جديدة” على روسيا منددًا بـ”استراتيجية طويلة الأمد” تهدف إلى “إضعاف” موسكو.

زيادة الرواتب

وتعهّد بوتين، الأربعاء، بسلسلة من المساعدات المالية للأفراد والشركات من أجل التعامل مع حزم العقوبات الغربية على موسكو، مؤكدًا أن الغرب فشل في حربه الاقتصادية “الخاطفة” ضد روسيا.

وبعد إقراره بأن الوضع “ليس سهلًا” وبارتفاع معدلات التضخم، تعهّد بوتين بزيادة “رواتب الموظفين الرسميين والمعاشات التقاعدية وإزالة العقبات الإدارية أمام الأعمال التجارية”.

وقال بوتين إن موسكو أحبطت “الحرب الخاطفة” الاقتصادية الغربية التي تهدف إلى “تدمير” روسيا.

طائرات مسيّرة انتحارية

وفي وقت سابق الأربعاء، قال مسؤولون في الكونغرس الأمريكي إن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس تزويد أوكرانيا بطائرات مسيّرة “انتحارية” جزءاً من حزمة مساعدات عسكرية مرتقبة.

ونقلت شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية عن المسؤولين (لم تسمهم) قولهم إنه “لم يتم اتخاذ أي قرار بعد”، لكن البيت الأبيض يدرس ما إذا كان سيزوّد أوكرانيا بطائرات متفجّرة من دون طيار تسمى “سويتش بليدز” (Switchblades).

وأفاد المسؤولون أن هذه الطائرات تأتي “ضمن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية التي من المتوقّع أن يناقشها الرئيس جو بايدن يوم الأربعاء”.

وأوضحت الشبكة أن هذا النوع من الطائرات “يستخدم لمرة واحدة”، ولهذا يطلق عليه اسم “Kamikaze Drones”، والتي تعني “طائرات انتحارية من دون طيار”.

وذكرت الشبكة أن هناك نوعين مختلفين من هذه الطائرات وهما (Switchblade 300) و(Switchblade 600)، والتي تم بيعها لقيادة العمليات الخاصة الأمريكية من قبل الشركة المصنعة “إيرو فيجين” (AeroVision) التي تعمل في ضواحي العاصمة الأمريكية واشنطن.

وتم تصميم النوع 300 لتوجيه ضربات مستهدفة للأفراد، بينما يستخدم النوع 600 لتدمير الدبابات والمركبات المدرعة الأخرى، وفقًا للشبكة.

وذكرت مصادر مطلعة للشبكة أن الجيش الأمريكي استخدم هذا النوع من الطائرات في ظروف محدودة في أفغانستان وأماكن أخرى.

ومؤخرًا، أقرّ الكونغرس مشروع قانون للإنفاق بقيمة 1.5 تريليون دولار، خصص منها 13.6 مليار دولار مساعدات طارئة لأوكرانيا لدعم اللاجئين وتقديم المعونة العسكرية والاقتصادية.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي، والتزام الحياد التام، وهو ما تعده كييف “تدخلًا في سيادتها”.