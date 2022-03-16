بريطانيا: من المستحيل انضمام أوكرانيا إلى الناتو قريبًا ويجب إيقاف الحرب بأي ثمن

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إن من المستحيل انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أي وقت قريب.

جاءت تصريحات جونسون غداة إقرار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن بلاده لن تصبح جزءًا من التحالف العسكري الغربي، وفق موقع يورونيوز الأوربي.

وشددت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، الأربعاء، على ضرورة إيقاف حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا بأي ثمن، معبرة عن تشككها في جدوى مباحثات السلام بين كييف وموسكو.

وقالت في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية “أنا متشككة في أمر محادثات السلام بينما لا يزال بوتين يشن حربًا في أوكرانيا، يجب أن يوقف إطلاق النار ويسحب قواته حتى تؤخذ محادثات السلام تلك على محمل الجد”.

مزيد من الدعم

من جانبه، أكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس -في تصريحات صحفية اليوم قبيل اجتماع وزراء دفاع دول الناتو في بروكسل- أهمية التحالف لمواجهة التهديد الروسي قائلًا “سنواصل دعمنا لأوكرانيا ودفاعنا عن حريتها بالأفعال لا بالأقوال”.

وأضاف “أوكرانيا محاصرة من القوات الروسية المعتدية، وسيبحث الناتو اليوم تقديم مزيد من الدعم لها”.

وشنت روسيا في 24 فبراير/شباط الماضي حربًا على أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلّي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها الناتو واتخاذ موقف الحياد، وهو ما تعدّه كييف تدخلًا في سيادتها.