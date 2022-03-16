احتجت بمفردها.. الشرطة الروسية تعتقل فتاة رفعت لافتة ضد حرب أوكرانيا وسط موسكو (صور)

اعتقلت الشرطة الروسية فتاة احتجت بمفردها وسط العاصمة موسكو على حرب بلادها في أوكرانيا، وفق مواقع ومنصات روسية.

وذكرت المواقع أن الفتاة وقفت أمام كاتدرائية في موسكو ورفعت لافتة كُتب عليها “الوصية السادسة: لا تقتل”، وهي وصية مذكورة في الكتاب المقدس حسب الديانتين اليهودية والمسيحية.

❗️В Москве у Храма Христа Спасителя задержали девушку, которая вышла на пикет против войны. Анастасия Паршкова вышла на пикет с плакатом «6-я заповедь. Не убий». Девушку везут в ОВД «Хамовники». Фото: @AvtozakLIVE pic.twitter.com/JEuGeD16WY — Avtozak LIVE (@AvtozakLIVE) March 15, 2022

وقالت المنصات الروسية إن السلطات أفرجت عن الفتاة بعد التحقيق معها.

Анастасию Паршкову отпустили без составления протокола. https://t.co/1OVrBKjEYq — Avtozak LIVE (@AvtozakLIVE) March 15, 2022

وأمرت محكمة بالعاصمة الروسية، في وقت سابق الثلاثاء، بالإفراج عن صحفية بالتلفزيون الرسمي بعد أن اقتحمت نشرة الأخبار الرئيسية المسائية وهي تحمل لافتة كُتب عليها “لا للحرب”، في إشارة إلى الحرب على أوكرانيا.

وفرضت المحكمة على الصحفية دفع غرامة قدرها 30 ألف روبل، أي ما يعادل نحو 280 دولارًا.