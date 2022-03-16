سياسة|أوكرانيا

احتجت بمفردها.. الشرطة الروسية تعتقل فتاة رفعت لافتة ضد حرب أوكرانيا وسط موسكو (صور)

قالت المواقع إن الشرطة أطلقت سراح الفتاة بعد التحقيق معها (تويتر)
15/3/2022

اعتقلت الشرطة الروسية فتاة احتجت بمفردها وسط العاصمة موسكو على حرب بلادها في أوكرانيا، وفق مواقع ومنصات روسية.

وذكرت المواقع أن الفتاة وقفت أمام كاتدرائية في موسكو ورفعت لافتة كُتب عليها “الوصية السادسة: لا تقتل”، وهي وصية مذكورة في الكتاب المقدس حسب الديانتين اليهودية والمسيحية.

وقالت المنصات الروسية إن السلطات أفرجت عن الفتاة بعد التحقيق معها.

وأمرت محكمة بالعاصمة الروسية، في وقت سابق الثلاثاء، بالإفراج عن صحفية بالتلفزيون الرسمي بعد أن اقتحمت نشرة الأخبار الرئيسية المسائية وهي تحمل لافتة كُتب عليها “لا للحرب”، في إشارة إلى الحرب على أوكرانيا.

وفرضت المحكمة على الصحفية دفع غرامة قدرها 30 ألف روبل، أي ما يعادل نحو 280 دولارًا.

المصدر : خدمة سند