أوكرانيا: 40% من قوات روسيا المهاجمة فقدت قدرتها القتالية

أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن 40% من القوات المسلحة التابعة للاتحاد الروسي التي هاجمت البلاد فقدت قدرتها القتالية أو دُمّرت بالكامل، على حد قولها.

وفي بيان صادر عن الهيئة، اليوم الأربعاء، قالت “حتى 15 مارس/آذار، فقد الجيش الروسي ما يصل إلى 40% من الوحدات المشاركة في ما يسمّى العملية على الأراضي الأوكرانية، دُمّرت بالكامل أو فقدت قدرتها القتالية”.

وأشار البيان إلى تدمير الجيش الأوكراني 7 مروحيات قتالية تابعة للجيش الروسي في الاشتباكات التي وقعت خلال آخر 24 ساعة بمنطقة تشيرنوبايفكا فقط.

وكانت هيئة الأركان الأوكرانية قد قالت أمس الثلاثاء، إن الجيش الروسي خسر أكثر من 13 ألفًا و500 جندي منذ بدء هجومه على أوكرانيا، وإنه فقد أيضًا 81 طائرة و95 مروحية و404 دبابات و1279 مدرعة و150 منصة مدفعية و64 نظامًا صاروخيًا و36 نظام دفاع جوي.

كما أشار بيان للهيئة إلى تدمير 640 عربة و3 زوارق سريعة و60 عربة وقود و9 طائرات مسيّرة.

The EU is imposing sanctions on Russian metallurgical industry. The Ukrainian army has destroyed 45,000 tons of enemy steel "exports" in the past 20 days. pic.twitter.com/tEOm62pWau

— Defence of Ukraine (@DefenceU) March 15, 2022