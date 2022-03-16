زمور يستفز لوبان بصورة لها مع فتاة محجبة قبل الانتخابات الفرنسية

نشر المرشح لانتخابات الرئاسة الفرنسية إريك زمور صورة لغريمته زعيمة اليمين المتطرف ومرشحة الجبهة الوطنية مارين لوبان، رفقة امرأة محجبة.

وحققت الصورة التي نشرها زمور تفاعلا واسعًا عبر المنصات خصوصا من طرف أنصاره الذين يرون لوبان “متساهلة” أكثر مع “الإسلاموية” وانتشار مظاهر الإسلام في فرنسا.

وكان الصحفي والناشط داميان ريو كان قد نشر صورة لوبان وصورة أخرى لامرأة جعلها النقاش مع زمور تخلع حجابها، وأرفقها بتعليق “اختاروا فرنسا التي تريدونها”.

ورأى مغردون أن لوبان لا تشارك والدها مؤسس الجبهة الوطنية نفس التوجهات رغم أنها زعيمة لليمين المتطرف، إلا أنها غيرت توجهها قليلا.

وتجدر الإشارة إلى أن لوبان كانت قد انتقدت بشدة الرئيس إيمانويل ماكرون بعد أن ظهر بداية سنة 2020 مع امرأة منقبة.

وحاول الناشطون تفسير قصد زمور من نشر الصورة، وذهب أحدهم إلى أنه يقول “إنها ليست عنصرية حقيقية، صوتوا لي أنا العنصري الحقيقي”.

واعتبرت إحدى الناشطات أن زمور هو “التعريف الحقيقي للإسلاموفوبيا”.

وقال مغرد ساخرًا: “نعيش في عالم تعتبر فيه مارين لوبان أقل عنصرية من زمور”.

ودعت لوبان، في وقت سابق، إلى منع ارتداء الحجاب للفتيات الصغيرات، معتبرة أن رفض طلبات منع ارتداء الحجاب، يشكك في نوايا الحكومة بمحاربة ما أسمته بـ”السرطان الإسلامي”، على حد قولها.

وتعرف مارين المرشحة السابقة بالانتخابات الرئيسية، بمواقفها المناهضة للدين الإسلامي، إذ قدمت مشروع قانون لما اعتبرته “محاربة الإسلاميين وحظر الأيديولوجيات الإسلامية في فرنسا”.

Le soucis c'est que tous le monde la catégorise comme son père alors qu'elle ne partage pas ses valeurs a lui et elle le revendique elle-même, elle n'est pas raciste comme les gens le pense mais pour tous les Français, quelques soient leurs origines et religions https://t.co/k9FTblIj2z — Carrington 🇱🇺🇵🇹 (@Diilan_Gtz) March 15, 2022

Qu’est-il advenu de cette femme en voile intégral face à #Macron ? A-t-elle été interpellée comme l’exige la loi ? Pour faire face au #communautarisme, il faut déjà appliquer la loi dans toute sa fermeté et faire cesser ces provocations incessantes. MLP pic.twitter.com/CXOMomVXrY — Marine Le Pen (@MLP_officiel) February 18, 2020

Il a posé ça en mode "C'est elle la soit disant raciste pour qui vous votez ? Votez pour moi, le seul vrai raciste de ce 1er tour !!" https://t.co/LQykLCkDW4 — Mly Ahmed Thr (@MyAhmed31) March 15, 2022

C’est une dinguerie comment ce mec est là pure définition de l’islamophobie https://t.co/t4Mlkz1KFb — kenzy (@kzy_967) March 15, 2022