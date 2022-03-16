سياسة|فرنسا

زمور يستفز لوبان بصورة لها مع فتاة محجبة قبل الانتخابات الفرنسية

زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان مع امرأة محجبة (تواصل اجتماعي)
16/3/2022

نشر المرشح لانتخابات الرئاسة الفرنسية إريك زمور صورة لغريمته زعيمة اليمين المتطرف ومرشحة الجبهة الوطنية مارين لوبان، رفقة امرأة محجبة.

وحققت الصورة التي نشرها زمور تفاعلا واسعًا عبر المنصات خصوصا من طرف أنصاره الذين يرون لوبان “متساهلة” أكثر مع “الإسلاموية” وانتشار مظاهر الإسلام في فرنسا.

وكان الصحفي والناشط داميان ريو  كان قد نشر صورة لوبان وصورة أخرى لامرأة جعلها النقاش مع زمور تخلع حجابها، وأرفقها بتعليق “اختاروا فرنسا التي تريدونها”.

ورأى مغردون أن لوبان لا تشارك والدها مؤسس الجبهة الوطنية نفس التوجهات رغم أنها زعيمة لليمين المتطرف، إلا أنها غيرت توجهها قليلا.

وتجدر الإشارة إلى أن لوبان كانت قد انتقدت بشدة الرئيس إيمانويل ماكرون بعد أن ظهر بداية سنة 2020  مع امرأة منقبة.

وحاول الناشطون تفسير قصد زمور من نشر الصورة، وذهب أحدهم إلى أنه يقول “إنها ليست عنصرية حقيقية، صوتوا لي أنا العنصري الحقيقي”.

واعتبرت إحدى الناشطات أن زمور هو “التعريف الحقيقي للإسلاموفوبيا”.

وقال مغرد ساخرًا: “نعيش في عالم تعتبر فيه مارين لوبان أقل عنصرية من زمور”.

ودعت لوبان، في وقت سابق، إلى منع ارتداء الحجاب للفتيات الصغيرات، معتبرة أن رفض طلبات منع ارتداء الحجاب، يشكك في نوايا الحكومة بمحاربة ما أسمته بـ”السرطان الإسلامي”، على حد قولها.

وتعرف مارين المرشحة السابقة بالانتخابات الرئيسية، بمواقفها المناهضة للدين الإسلامي، إذ قدمت مشروع قانون لما اعتبرته “محاربة الإسلاميين وحظر الأيديولوجيات الإسلامية في فرنسا”.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند