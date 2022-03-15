حملات في مصر للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين قبل حلول شهر رمضان

منذ أسابيع تتصاعد في مصر الدعوات المطالبة بإطلاق سراح سجناء الرأي والصحفيين والمعتقلين السياسيين والمحبوسين احتياطيًا، قبل حلول شهر رمضان المبارك ليقضوه وسط أهلهم ومحبيهم.

وتأتي هذه الدعوات بغية التخفيف عن أهالي المعتقلين لاسيما مع تصاعد موجات الغلاء المتلاحقة في البلاد والتي زاد من وطأتها جائحة كورونا بالإضافة إلى حرب روسيا على أوكرانيا والتي حذر مراقبون من تبعاتها وتسبّبها في أزمة غذاء عالمية.

الغلاء بيضرب المصريين بعنف، والجوع مخيم ع البيوت ، والسجون مكتظة بالابرياء !!

طيب افرجوا عن سجناء الرأي قبل رمضان ، وأهي حاجة تخفف م الوجع ، وتفرح بيوت كتير.

اي حاجة ممكن تقلل الغضب وتخلينا نذكركم بالخير.

شوية انسانية وعدل تفيد ولا تضر. — Gamal Eid (@gamaleid) March 14, 2022

واعتبر ناشطون وحقوقيون أن العفو عن المعتقلين قبل رمضان قد تكون نقطة الضوء الوحيدة أو الأمل الذي تنتظره آلاف الأسر والعائلات التي فقدت الفرحة وتعيش “الوجع” منذ سنوات وشهور في ظل غياب أحد أفرادها أو ربما عائلها الوحيد خلف القضبان مع تفاقم الوضع المعيشي.

وأطلق ناشطون خلال الأيام والأسابيع الأخيرة عدة حملات إلكترونية تناشد السلطات المصرية بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين والعفو عنهم قبل حلول شهر رمضان خاصة أن العديد منهم قضى أكثر من رمضان في غياهب السجون بل وتوفي بعضهم داخل محبسه.

وطالب الناشطون والحقوقيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بمعاملة المعتقلين بإنسانية وعدل وخاصة بالنسبة لأولئك المحبوسين احتياطيًا منذ شهور دون محاكمات أو تهم حقيقة، ومن بينهم صحفيو الجزيرة.

رمضان

وهناك الاف الاسر تقضيه بدون عائلها بين معتقل ومطارد ومختفي،يأتى مع ظلم وقهر وفقر

ملايين الاسر اذلتهم الحاجة بين نيران العسكر التى لم ترحم شيبة عجوز ولا بكاء طفل ولا صرخات ام واخت لا يجدوا ما يسد الجوع ويرفع الظلم ويربط القلب

فى شهر الرحمات دعوة صادق تكسر ظهر العسكر ومواليهم pic.twitter.com/PsJT8amwrn — موسى🤝Mousa (@moussax7) March 14, 2022

خرجوهم كفاية

وتحت وسم (خرجوهم كفاية)، وجهّت سميرة الطاهر زوجة صحفي الجزيرة مباشر هشام عبد العزيز عبر تويتر رسالة إلى النائب العام المصري وكل مسؤول بيده القرار تناشدهم فيها بالإفراج عن زوجها كي يتعالج قبل أن يفقد بصره كليًا ولكي يقضي رمضان وسط أولاده خاصة وأنه يتم غدا ألف يوم خلف القضبان دون محاكمة.

وأضافت الزوجة أن هشام محبوس احتياطيًا منذ صيف عام 2019 دون تهمة أو سبب واضح. ومنذ اعتقاله إلى الآن يتم تجديد حبس هشام كل 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

بالنيابة عن اولادي اللي ما شافوش باباهم الف يوم واكتر .. بناشد النائب العام ، وبناشد كل مسئول في ايده ان ينقذ زوجي من فقدان البصر .. خرجوا هشام يتعالج ويقضي رمضان مع اولاده ، هشام محبوس احتياطي من يونيو ٢٠١٩ بدون تهمة واضحة او سبب . #خرجوهم_كفاية — samira eltaher (@samira_eltaher) March 14, 2022

أما منى جمال زوجة الزميل بهاء الدين إبراهيم -أحد صحفي الجزيرة مباشر فما زال لديها بعض الأمل في أن يقضى زوجها رمضان هذا العام -والذي يهل بعد أسبوعين- وسط أبنائه الذين حُرموا من قضائه معه لثلاث سنوات متتالية.

وأضافت منى “الولاد بيكبروا من غيره وعمره بيضيع في السجن من دون سبب. اللهم بلغنا رمضان وبهاء معنا”، ولطالما أكدت الزوجة أن بهاء صحفي مهني لا علاقة له بأي تيار وهو محبوس بلا تهم أو محاكمة منذ فبراير/شباط 2020.

أتمنى من ربنا إن بهاء يبقى معانا في رمضان، عدى 3 رمضانات وهو مش معانا. الولاد بيكبروا من غيره وعمره بيضيع في السجن بدون سبب. اللهم بلغنا رمضان وبهاء معنا. pic.twitter.com/TKytPoFgU7 — Mona gamal eldin (@Monagamaleldin3) March 14, 2022

وإلى جانب هشام وبهاء، مددت السلطات المصرية كذلك حبس كل من الزميلين في الجزيرة مباشر ربيع الشيخ وأحمد النجدي الذي يعاني أيضًا وضعًا صحيًا صعبًا داخل السجن.

ومع اقتراب عيد الأم أيضًا، لم ينس النشطاء الإشارة إلى “صورة الأم” الأبرز في مصر للأكاديمية ليلى سويف والدة الناشط المعتقل علاء عبدالفتاح والتي خاضت بإصرار ولا تزال من أمام سجن طرة جنوبي العاصمة القاهرة، نضالًا حقوقيًا للإفراج عن ابنها الذي يعد أحد رموز ثورة يناير 2011.

الحاجة الوحيدة اللى متوزعة على المصريين بالعدل والتساوى : الظلم

دى مش من الإسلاميين (كما تعتقدوا)

وفى السن دا

والعلم والقيمة الاجتماعية كأستاذة رياضيات جامعي

وفى شهر رمضان

على رصيف سجن طره

نفسها تطمن على ابنها بعد تفشى عدوى كورونا داخل السجن (كما أشاع)

لحد ماسجنوا بنتها هى كمان!! pic.twitter.com/oB1fjIGK2i — Karam (@Karam93111038) January 4, 2022

ولم ينس الناشطون الإشارة إلى الناشطين والسياسيين المحبوسين من كل الأطياف والذين تضاعف عددهم منذ الإطاحة في صيف عام 2013 بالرئيس الراحل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر.

وقبل أيام، طالبت 19 منظمة حقوقية مصرية ودولية بوقف الاعتقال التعسفي في مصر وإطلاق سراح جميع المحتجزين السياسيين ومن بينهم عبد المنعم أبو الفتوح وعائشة الشاطر وأنس البلتاجي وعلاء عبد الفتاح وعزت غنيم وزياد العليمي ومحمد القصاص ومحمد الباقر.

ولفتت المنظمات في بيانها إلى أنه في أوائل فبراير/شباط 2022، بدأ 12 ناشطًا بالإضراب عن الطعام احتجاجًا على احتجازهم المطوّل غير القانوني السابق للمحاكمة في مجمع سجن طرة.

ودعت المنظمات السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن أي شخص محتجز بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير. كما حثّت الدول والمجتمع المدني على التضامن مع جميع الأفراد المحتجزين تعسفيًا في مصر.

نعمة لمة الأسرة مكتملة على طبلية طعام دون أن يفرقها فقد أو يكدرها مرض أو يعكرها غربة مطارد أو يمزق قلبها غياب معتقل في غياهب السجون، نعمة عظيمة لا تقدر بثمن،

لا يعرف قدرها إلا المبتلى فاللهم رد من غاب، وفك بالعز قيد المعتقلين اللهم بلغنا شهر رمضان الكريم غير فاقدين#فريق_مجاهدون pic.twitter.com/RQjv21hzfQ — ٱلَثًےـٱئر ✪ⓝ🅰️ⓖⓨ (@n2__gy1) February 3, 2022

خرجوهم قبل رمضان

والشهر الماضي، أطلقت حملة “أخي معتقل”، مبادرة (خرجوهم قبل رمضان)، للمطالبة بالإفراج الفوري عن سجناء الرأي والغارمات وغيرهم من السجناء الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا، قبل بداية شهر رمضان، وحمّلت السلطات المصرية مسؤولية سلامتهم.

وأشارت الحملة في بيان، إلى أن السجون “تمتلئ بالصحفيين والنشطاء والحقوقيين والمستقلين وأعضاء في أحزاب بل رؤساء أحزاب أيضا وبنات وشباب أطفال وشيوخ، ولدينا مخاوف بشأن سلامتهم مع الانتشار السريع لفيروس كورونا في دول العالم لدرجه أن هناك بلاد متقدمة في مجال الصحة فقدت السيطرة عليه وأعلنت ذلك”.

وطالبت الحملة بإخلاء سبيل جميع المحبوسين احتياطيا على ذمه قضايا سياسية “وذلك لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي في حقهم إذ إن لهم محل إقامه ثابت ومعلوم ولا يخشى عليهم من الهرب ويمكن اتخاذ أي من التدابير في حقهم”.

ولا يوجد حصر حقيقي لأعداد السجناء والمحبوسين احتياطيا في قضايا سياسية إلا أن منظمات حقوقية تقدر عددهم بعشرات الآلاف، ولكن خلال الأشهر الماضية ألقت قوات الأمن القبض على العديد من المحامين والحقوقيين والسياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

افرجوا عن سجناء الرأي قبل رمضان، وأهي حاجة تخفف من الوجع، وتفرح بيوت كتير، شوية انسانية وعدل تفيد ولا تضر.

– المحامي والحقوقي جمال عيد #حقهم#خرجوهم_عايشين#مصر pic.twitter.com/8MGa6EuA7p — حقهم – Haquhum (@Haquhum) March 14, 2022

حصيلة اعتقالات شهر يناير عن محافظة الشرقية فقط 487 معتقل

مدينة العاشر من رمضان 77 معتقل النخب الكدابة الي بتكلم الناس من بيوتها المرفهه ياريت تحسوا ع دم امكم — Mr. Shalabokaaa (@shalabyyyyyyyyy) February 3, 2022