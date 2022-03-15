روسيا تفرض عقوبات على بايدن ومسؤولين أمريكيين كبار.. تعرّف إليها

أعلنت روسيا، الثلاثاء، فرض عقوبات على الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ومسؤولين أمريكيين كبار من بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ردا على العقوبات التي فرضتها واشنطن على موسكو في إطار النزاع في أوكرانيا.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن هذا الإجراء “هو النتيجة الحتمية للتوجه المتطرف المناهض لروسيا الذي تعتمده الإدارة الأمريكية الحالية”. وتستهدف هذه العقوبات 13 شخصية أمريكية.

ولم تحدّد طبيعة العقوبات، واكتفت الوزارة الروسية بقولها إنها اتخِذت “على أساس مبدأ المعاملة بالمثل”.

وردا على حرب روسيا على أوكرانيا، حظرت الولايات المتحدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف من دخول أراضيها، وفرضت عددا كبيرا من العقوبات الاقتصادية.

ومن بين الشخصيات الأمريكية التي شملتها العقوبات: وزير الدفاع لويد أوستن، ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية وليام بيرنز.

وتشمل العقوبات المرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون، وهانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي الحالي.

وفي بيان آخر، أعلنت الوزارة الروسية أيضا أنها فرضت عقوبات على 313 كنديا بمن فيهم رئيس الوزراء جاستن ترودو والعديد من وزرائه.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستعلن “قريبا جدا” عقوبات إضافية تستهدف مسؤولين عسكريين وسياسيين ورجال أعمال وشخصيات إعلامية أمريكية.

وفي الوقت نفسه، أكدت أنها تحافظ على “علاقات رسمية (مع الولايات المتحدة) عندما يكون ذلك في مصلحتنا الوطنية”.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.