بعد بتر ذراعها.. طفلة أوكرانية: لماذا أطلق الروس الرصاص عليّ؟ (صور)

بعد أيام قليلة من احتفالها ببلوغ التاسعة، أصيبت الطفلة الأوكرانية ساشا في قصف روسي وانتهى الأمر ببتر يدها.

وتساءلت ساشا في براءة من على سريرها بأحد مستشفيات العاصمة كييف، عن السبب الذي دفع الجنود الروس إلى إطلاق النار على عائلتها.

وقالت “أتمنى أن يكون ما جرى مجرد حادث عارض وألا يكونوا قد تعمدوا إيذائي”، كما نقلت عنها صحيفة ديلي ميل البريطانية.

واحتفلت ساشا بعيد ميلادها في 23 من فبراير/شباط الماضي، أي قبل يومين فقط من بدء حرب روسيا على بلدها.

وبينما كانت ساشا تحاول الهرب من ضاحية هوستوميل بصحبة والديها وشقيقتها، أصيبت سيارة الأسرة بوابل من الطلقات.

On Feb 23 Sasha celebrated her bday. Few days later the girl was wounded by russians when her family tried to evacuate from Irpin. Two days she spent in the shelter bleeding. When volunteers managed to bring Sasha to the hospital doctors had no choice but to amputate her hand. pic.twitter.com/M1c5L8UJ3Z

— Daria Kaleniuk (@dkaleniuk) March 14, 2022