أوكرانيا تسعى لتوصيل مساعدات لماريوبول وفتح ممرات إنسانية

قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك إن أوكرانيا تعتزم فتح 9 ممرات إنسانية، اليوم الثلاثاء، لإجلاء المدنيين من المناطق التي تحاصرها القوات الروسية، وإنها ستحاول إيصال إمدادات إنسانية إلى ماريوبول المحاصرة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها دمرت القوات الأوكرانية الموجودة في المناطق السكنية بمحيط مدينة ماريوبول، وهيأت الظروف لإجلاء المدنيين.

وأفاد ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز المراقبة الوطني التابع لوزارة الدفاع الروسية، بأن قوات بلاده دمرت بالتعاون مع الانفصاليين جميع نقاط إطلاق النار التي نشرتها القوات الأوكرانية في المناطق السكنية بمحيط مدينة ماريوبول.

وأشار ميزينتسيف إلى أنه أصبح بالإمكان فتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين والبدء في إجلاء جماعي للسكان، وأكد وصول 50 حافلة من أصل 4 قوافل تضم 200 حافلة إلى ماريوبول لإجلاء المدنيين الجرحى والمحتاجين.

خسائر

وقالت هيئة الأركان الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الروسي فقد أكثر من 13 ألفًا و500 جندي منذ بدء هجومه على أوكرانيا.

جاء ذلك في بيان لهيئة الأركان حول خسائر الجيش الروسي في فترة ما بين 24 فبراير/ شباط و15 مارس/ آذار الحالي.

وأضاف البيان أن الجيش الروسي فقد أيضًا 81 طائرة و95 مروحية و404 دبابات و1279 مدرعة و150 مدفعية و64 نظاما صاروخيا و36 نظام دفاع جوي.

كما أشار البيان إلى تدمير 640 عربة و3 زوارق سريعة و60 عربة وقود و9 طائرات مسيّرات.

السيطرة على خيرسون

من جانبها نقلت وكالات أنباء روسية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع إيجور كوناشينوف قوله، اليوم الثلاثاء، إن القوات الروسية سيطرت بشكل كامل على جميع الأراضي الواقعة في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا.

وأفادت وكالة إنترفاكس نقلا عن الوزارة أن القوات الروسية أسقطت 6 طائرات مسيرة من طراز بايراكتار تي. بي -2 خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي أطلقت روسيا حربا على أوكرانيا، تبعتها ردود دولية غاضبة، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.​​​​​​​

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلّي أوكرانيا عن أي خطط ترمي للانضمام إلى كيانات عسكرية مثل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، كما تشترط التزام كييف بالحياد التام.