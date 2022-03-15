أردوغان: ظاهرة الإسلاموفوبيا تواصل الانتشار مثل الطاعون

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الإسلاموفوبيا تواصل الانتشار مثل وباء الطاعون، وتسمم جميع شرائح المجتمعات ابتداء من الشارع وصولا إلى طبقة السياسيين والعاملين والمسؤولين الحكوميين، خاصة في الغرب.

جاء ذلك في رسالة مصورة بعثها الرئيس أردوغان، اليوم الثلاثاء، إلى منتدى الإعلام الدولي والإسلاموفوبيا في نسخته الثانية المنعقد في العاصمة التركية أنقرة.

وأشار أردوغان إلى أن مناخ الكراهية الذي تشجعه وسائل الإعلام غير المسؤولة يؤثر سلبًا على المسلمين والملايين من مختلف اللغات والأديان والأصول والثقافات.

إحياء الإنسان لتحيا الدولة

ولفت إلى أن الجدل المخجل القائم في سياق الأزمة الأوكرانية يكشف عن الأبعاد الخطيرة للإسلاموفوبيا والعنصرية الثقافية، مضيفا “بوصفنا أشخاصا ينتمون لحضارة تقول إن الإنسان أشرف المخلوقات وبوجوب إحياء الإنسان لتحيا الدولة، فإننا نرفض قطعيًّا التمييز بين المظلومين والضحايا”.

وشدد أردوغان على أن محاربة الإسلاموفوبيا المتصاعدة ليست مسألة تخص المسلمين فقط، بل تعني الإنسانية جمعاء.

وقال إنه “من دون ذلك سيكون من غير الممكن منع الهجمات المعادية للإسلام كالتي وقعت في نيوزيلندا عام 2019 وفي كندا عام 2021”.

وأكد أن المسؤولية الكبرى بهذا الخصوص تقع على عاتق العالم الإسلامي ومؤسساته إلى جانب السياسيين الغربيين ووسائل الإعلام والمؤسسات الحكومية.

ومصطلح إسلاموفوبيا (Islamophobia)‏ أو رهاب الإسلام يعني التحامل والكراهية والخوف من الإسلام أو من المسلمين.