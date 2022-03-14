وزير الصناعة اللبناني للجزيرة مباشر: مخزوننا من الحبوب لا يكفي سوى شهر ونصف ونحاول إيجاد بدائل للقمح الأوكراني (فيديو)

قال جورج بوشكيان وزير الصناعة اللبناني إن الأزمة الروسية الأوكرانية ألقت بظلالها على الساحة المحلية، وأثرّت في ملف الأمن الغذائي اللبناني، نظرًا لأن الدولتين من أهم موردي القمح والشعير وزيت الصويا في العالم.

وأضاف الوزير اللبناني في حديث للجزيرة مباشر أن بلاده تستورد من البلدين كميات كبيرة، بمعدل 50 ألف طن شهريًا من القمح، ما سبّب إرباكًا جراء توتر الأوضاع على الساحة الأوكرانية، التي يستورد منها لبنان جزءًا كبيرًا من احتياجاته، مضيفًا أن بلاده لا تملك سوى مخزون شهر ونصف الشهر من الحبوب.

وأشار بوشكيان إلى أن وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام يبذل جهودًا مكثفة لإيجاد بدائل مناسبة للواردات الأوكرانية والروسية، وأن عروضًا من الهند والولايات المتحدة الأمريكية وكندا قيد الدراسة.

الحرب الروسية على أوكرانيا تعمق أزمة الأمن الغذائي في #لبنان

شاهد: تعليق وزير الصناعة اللبناني جورج بوشكيان#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/3Tk3sbQ3IC — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 13, 2022

وأوضح أن البنك اللبناني المركزي يؤمّن المال اللازم لاستيراد الحبوب، فضلًا عن أن البنك الدولي مستعد لتقديم العون إلى لبنان فيما يتعلق بتخطي أزمة القمح الناجمة عن الحرب الروسية على أوكرانيا.

وفي معرض رده على سؤال الجزيرة مباشر بشأن المخزون الاستراتيجي من القمح، قال بوشيكان إن انفجار مرفأ بيروت دمّر كثيرًا من إهراءات (صوامع) تخزين الحبوب، نافيًا في الوقت نفسه احتمال تخزين المخزون السنوي من الحبوب في دول أخرى.

واستطرد “سنحاول تخطي الأزمة القائمة، وقد شكّلنا خلية طوارئ أمن غذائي، توصّلنا من خلالها إلى اتخاذ بعض القرارات منها تقليل التصدير للخارج، وأعددنا قائمة بالأصناف الممنوع تصديرها في الوقت الراهن”.

وأمس السبت، قال رومان ليششنكو وزير السياسة الزراعية والغذاء في أوكرانيا -خلال حديث للجزيرة مباشر- إن خسائر الاقتصاد الأوكراني نتيجة الحرب تقدّر بمليارات الدولارات، وإن بلاده تواجه مشكلة في تأمين توريد الحبوب، مؤكدًا في الوقت نفسه أن أسعار القمح ستشهد زيادة بنحو 60% نتيجة تداعيات الحرب على بلاده.

وتُعد أوكرانيا منتجًا ومصدرًا عالميًّا رئيسيًّا للحبوب والزيوت النباتية، لكن المسؤولين والمزارعين يتوقعون انخفاضًا في محاصيل العام الحالي وصادراتها بسبب الحرب.

وزير السياسة الزراعية في أوكرانيا للجزيرة مباشر: خسائر الاقتصاد الأوكراني نتيجة الحرب تقدر بنحو مليار دولار#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/tkg6arlcwj — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 12, 2022

وارتفعت أسعار الوقود والمواد الغذائية -التي حطمت الأرقام القياسية حاليًا في السوق العالمية بسبب محدودية العرض- على خلفية الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، وتُعد هاتان الدولتان مصدرين رئيسيين للسلع الزراعية خصوصًا القمح.