نشر وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف عبر حسابه على تويتر صورة من العاصمة كييف.

وظهر ريزنيكوف أمام ميدان الاستقلال قائلًا: “واحدة من أجمل المدن في الاتحاد الأوربي، تبدو اليوم كأنها إطار لفيلم نهاية العالم”.

وأوضح الوزير أن الأمر نفسه يحدث في سومي وخاركيف وماريوبول، مضيفًا “تدمير، ليس فقط المدن، ولكن الديمقراطية والحقوق والحريات”، وختم مشددًا “لكننا سننتصر”.

Kyiv. One of the most beautiful cities in EU today looks like a frame of apocalypse movie.Sumy,Kharkiv,Mariupol-its terrible.This’s what the 🇷🇺world carries with it:deaths of ppl,destruction not only cities but democracy,rights,freedoms.They arent Slavs.They’re orcs.But we’ll win pic.twitter.com/dSMwV6taFJ — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 14, 2022

ونشر حساب وزارة الدفاع الأوكرانية تصريحًا للرئيس فولوديمير زيلينسكي عاد فيه للتأكيد على إغلاق الأجواء أمام الطائرات والصواريخ الروسية.

وقال “إذا لم تغلَق أجواءنا فسوف تسقط الصواريخ الروسية على أراضيكم، على أراضي الناتو، إنها مسألة وقت فقط”.

Президент України @ZelenskyyUa :

Торік я попереджав лідерів @NATO: якщо проти 🇷🇺 не буде жорстких превентивних санкцій – вона піде війною.Я мав рацію. Повторю: якщо ви не закриєте наше небо, то російські ракети впадуть і на вашу територію, на територію НАТО. Це лише питання часу. pic.twitter.com/MSZRGVqt9g — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 14, 2022

وانتقد زيلينسكي، الأسبوع الماضي، حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشدة لرفضه فرض حظر جوي كامل فوق بلاده.

وجدد الرئيس الأوكراني مطالبته بفرض الحظر، بينما رفض الناتو ذلك.

وأطلقت روسيا في 24 فبراير/شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.