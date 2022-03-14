سياسة|أوكرانيا

وزير الدفاع الأوكراني: كييف تبدو كأنها جزء من مشهد في فيلم سينمائي عن نهاية العالم

عمال الإنقاذ يزيلون حطام مبنى مدرسة دمره القصف وسط الغزو الروسي لأوكرانيا (رويترز)
14/3/2022-|آخر تحديث: 14/3/202209:08 PM (مكة المكرمة)

نشر وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف عبر حسابه على تويتر صورة من العاصمة كييف.

وظهر ريزنيكوف أمام ميدان الاستقلال قائلًا: “واحدة من أجمل المدن في الاتحاد الأوربي، تبدو اليوم كأنها إطار لفيلم نهاية العالم”.

وأوضح الوزير أن الأمر نفسه يحدث في سومي وخاركيف وماريوبول، مضيفًا “تدمير، ليس فقط المدن، ولكن الديمقراطية والحقوق والحريات”، وختم مشددًا “لكننا سننتصر”.

ونشر حساب وزارة الدفاع الأوكرانية تصريحًا للرئيس فولوديمير زيلينسكي عاد فيه للتأكيد على إغلاق الأجواء أمام الطائرات والصواريخ الروسية.

وقال “إذا لم تغلَق أجواءنا فسوف تسقط الصواريخ الروسية على أراضيكم، على أراضي الناتو، إنها مسألة وقت فقط”.

وانتقد زيلينسكي، الأسبوع الماضي، حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشدة لرفضه فرض حظر جوي كامل فوق بلاده.

وجدد الرئيس الأوكراني مطالبته بفرض الحظر، بينما رفض الناتو ذلك.

وأطلقت روسيا في 24 فبراير/شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي