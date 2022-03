نشر وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف عبر حسابه على تويتر صورة من العاصمة كييف.

وظهر ريزنيكوف أمام ميدان الاستقلال قائلًا: “واحدة من أجمل المدن في الاتحاد الأوربي، تبدو اليوم كأنها إطار لفيلم نهاية العالم”.

وأوضح الوزير أن الأمر نفسه يحدث في سومي وخاركيف وماريوبول، مضيفًا “تدمير، ليس فقط المدن، ولكن الديمقراطية والحقوق والحريات”، وختم مشددًا “لكننا سننتصر”.

Kyiv. One of the most beautiful cities in EU today looks like a frame of apocalypse movie.Sumy,Kharkiv,Mariupol-its terrible.This’s what the 🇷🇺world carries with it:deaths of ppl,destruction not only cities but democracy,rights,freedoms.They arent Slavs.They’re orcs.But we’ll win pic.twitter.com/dSMwV6taFJ

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 14, 2022