سياسة|مصر

“كلنا نُسحل والقادم جحيم”.. صرخة مذيعة مصرية من أمام مبنى ماسبيرو (فيديو)

الإعلامية المصرية هالة فهمي (فيسبوك)
14/3/2022

نشرت المذيعة المصرية هالة فهمي مقطع فيديو سجلته في بث مباشر من أمام مبنى ماسبيرو حذرت فيه من “جحيم” قادم، واشتكت من ممارسات الأمن ضد العاملين في المبنى، وسكوتهم على تلك الممارسات لخوفهم على وظائفهم.

وقالت هالة فهمي في انفعال “زملائي يقولون إنهم مهددون بفقد قوتهم، وأنا واقفة لأدافع عن قوتهم وبيوتهم وعائلاتهم وحق الشعب المصري. نحن الآن على محك: أكون أو لا أكون، كلنا نُسحل والقادم جحيم إذا لم تقفوا الآن كي تحافظوا على حياتكم في مصر”.

وأضافت “سأستمر في تعقبي لهم (المسؤولين الفاسدين) وسأظهر فسادهم في كل شبر في مصر”.

وتابعت “لا أحد يعتبر نفسه أنه لن يُسحل لأن القادم جحيم، ستُسحلون جميعًا إن لم تدافعوا عن مصر”.

وكانت المذيعة هالة فهمي قد نشرت مقاطع فيديو عبر صفحتها في فيسبوك وتحدثت عن محاولة أمن مبنى ماسبيرو الاعتداء عليها، ومنع اعتصامها مع عدد من زملائها داخل المبنى.

ومنذ مطلع العام الجاري يشهد هذا المبنى -الذي يضم قنوات التلفاز ومحطات الإذاعة الحكومية- احتجاجات متكررة على ظروف العمل وتدني مستويات الأجور، وتأخّر مستحقات مالية لم يحصل عليها العاملون منذ عدة سنوات.

ومنذ أسبوع انتشر مقطع فيديو آخر لسيدة قالت إنها تعمل في ماسبيرو هاجمت فيه محاولات المخابرات المصرية السيطرة على المبنى الذي يعد قلب الإعلام الحكومي المصري.

واستنجدت الصحفية صفاء الكوربيجي في هذا المقطع بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإنقاذ العاملين في ماسبيرو من اعتداءات أمن المبنى الذي يستخدم بلطجية لمهاجمتهم، حسب تعبيرها. وقد لاقى المقطع رواجًا كبيرًا على مواقع التواصل.

وبعد انتشار المقطع تم إنهاء خدمة الصحفية صفاء التي تعمل سكرتيرة تحرير بمجلة الإذاعة والتلفزيون بحجة انقطاعها عن العمل، بحسب ما أورده المرصد المصري للصحافة والإعلام. وقد تقدمت الصحفية بتظلم إلى مجلس نقابة الصحفيين.

وتستحوذ المخابرات العامة -حسب مراقبين وناشطين- على عدد من المؤسسات الكبرى، أبرزها مجموعة “إيجل كابيتال للاستثمارات المالية” التي تمتلك “الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية” المهيمنة حاليًّا على أغلب وسائل الإعلام المصرية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل