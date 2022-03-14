قوات روسيا تنهب متاجر في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية صورا قالت إنها لعمليات سلب ونهب نفذتها القوات الروسية في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف.

ودخلت حرب روسيا على أوكرانيا يومها التاسع عشر مع تواصل القصف الروسي للمدن الأوكرانية في ظل دفاع مستميت من القوات الأوكرانية والمسلحين من المواطنين.

وشنت روسيا هجوما صاروخيا على قاعدة أوكرانية كبيرة في مدينة يافوريف قرب الحدود مع بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) ما أدى إلى مقتل 35 شخصا وإصابة 134 آخرين.

وجدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مطالبته لحلف الناتو بفرض منطقة حظر طيران فوق بلاده “قبل أن تسقط الصواريخ الروسية على أراضي الحلف”.