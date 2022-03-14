طيار روسي يتمكن من الهبوط بمقاتلة “إس يو 25” بعد إصابتها بصاروخ أوكراني (فيديو)

نشرت وزراة الدفاع الروسية مقطعا مصورا لطائرة مقاتلة من نوع (إس يو 25) أُصيبت بصاروخ أوكراني، وتمكن قائدها من الهبوط بها رغم تلك الإصابة.

ويظهر مقطع الفيديو إصابات بالغة في جسم الطائرة مزقت أجزاء كبيرة منه، وإصابة في محركها كذلك.

عاجل | وزارة الدفاع الروسية: طيار روسي يتمكن من الهبوط بطائرة (إس يو 25) بعد إصابتها بـ #صاروخ أوكراني #مباشر_أوكرانيا #الحرب_الروسية_الاوكرانية pic.twitter.com/Iv4bpLO4Jt — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 14, 2022

بدأ العمل في تصميم الطائرة القاذفة (إس يو 25) منتصف سبعينيات القرن الماضي، وقامت بأول رحلة جوية لها في 22 فبراير/ شباط عام 1975، وبدأ استخدامها في الجيش الروسي عام 1981، وشاركت هذه الطائرة في الحرب على أفغانستان وسوريا.

ويتكون طاقم الطائرة من شخص واحد وتبلغ السرعة القصوى لها 1000 كيلومتر في الساعة، ويمكن تسليح الطائرة بالصواريخ الموجهة (جو -أرض، وجو -جو) والصواريخ غير الموجهة التي تركب تحت الجناحين، والقنابل الفائقة الدقة بمختلف أنواعها.

وتم تزويد الطائرة كذلك بمدفع ثنائي المواسير من عيار 30 ملم لتدمير المدرعات والقوة البشرية والأهداف الجوية المحلقة على مسافات قريبة ومتوسطة، ويبلغ مخزون المدفع 250 قذيفة يمكن أن يرميها الطيار برشقة واحدة غير منقطعة وتبلغ سرعة الرمي عند ذلك 3000 طلقة في الدقيقة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تدمير 3 آلاف و920 منشأة عسكرية في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.

وأضافت أن الجيش الروسي دمر حتى الآن 61 مروحية، و143 طائرة مسيرة، و1267 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى، و124 قاذفة صواريخ متعددة، و600 قطعة مدفعية ميدانية وهاون، و1028 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال يوم السبت إن روسيا ترسل قوات جديدة إلى أوكرانيا بعد تكبدها ما وصفه بأنه أكبر خسائر لها منذ عقود.