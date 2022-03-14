سياسة

شاهد: طوابير أمام فروع مطاعم ماكدونالدز في آخر يوم عمل لها في روسيا

سلسلة ماكدونالدز الأمريكية للوجبات السريعة قررت إغلاق 850 مطعمًا لها في روسيا بشكل موقت (رويترز)
13/3/2022

نشرت وسائل إعلام روسية تسجيلات مصورة تظهر مواطنين روس وهم يقفون في طوابير أمام مطعم ماكدونالدز في آخر يوم عمل في البلاد.

وأظهرت فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل طوابير طويلة أمام فروع المطعم، في محاولة من المواطنين الروس شراء “الوجبة الأخيرة” من السلسلة الأمريكية.

وكانت الشركة المالكة لماكدونالدز أعلنت أنها أغلقت حوالي 850 مطعما في روسيا، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت ردا على “المعاناة الإنسانية التي لا داعي لها والتي تظهر بوضوح في أوكرانيا”.

وقالت الشركة إنه “من المستحيل التكهن” بموعد إعادة افتتاح فروعها.

ومارست عدة جهات، من بينها صندوق معاشات التقاعد في ولاية نيويورك، ضغوطا على شركات عالمية كبرى، من بينها ماكدونالدز وبيبسيكو، من أجل وقف عملياتها في روسيا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات