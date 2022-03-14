شاهد: طوابير أمام فروع مطاعم ماكدونالدز في آخر يوم عمل لها في روسيا

نشرت وسائل إعلام روسية تسجيلات مصورة تظهر مواطنين روس وهم يقفون في طوابير أمام مطعم ماكدونالدز في آخر يوم عمل في البلاد.

وأظهرت فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل طوابير طويلة أمام فروع المطعم، في محاولة من المواطنين الروس شراء “الوجبة الأخيرة” من السلسلة الأمريكية.

وسائل إعلام روسية تنشر صورا تظهر ازدحاما أمام فروع مطاعم #ماكدونالدز في #روسيا في آخر يوم عمل لها على خلفية العقوبات#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/OvrJyBy9dA — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 13, 2022

وكانت الشركة المالكة لماكدونالدز أعلنت أنها أغلقت حوالي 850 مطعما في روسيا، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت ردا على “المعاناة الإنسانية التي لا داعي لها والتي تظهر بوضوح في أوكرانيا”.

وقالت الشركة إنه “من المستحيل التكهن” بموعد إعادة افتتاح فروعها.

ومارست عدة جهات، من بينها صندوق معاشات التقاعد في ولاية نيويورك، ضغوطا على شركات عالمية كبرى، من بينها ماكدونالدز وبيبسيكو، من أجل وقف عملياتها في روسيا.