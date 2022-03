الكرملين يعلن استئناف المفاوضات مع أوكرانيا والعقوبات تلقي بظلالها على مطار روسي

أعلنت الرئاسة الروسية “الكرملين”، أمس الأحد، أن المفاوضات بين موسكو وكييف ستستأنف، اليوم الاثنين.

ورد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين على تصريحات مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك التي ذكر فيها أن المفاوضات تجري الآن، قائلا: لا، المفاوضات مقررة غدا الاثنين.

وبالمقابل، أكد مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك، أنهم سيعقدون لقاء مع الجانب الروسي، اليوم الاثنين، من أجل بحث النتائج الأولى للمفاوضات بين البلدين.

وأشار في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن اللقاءات مع الجانب الروسي تواصلت في الفترة الماضية ولم تنقطع.

Again. Negotiations go non-stop in the format of video conferences. Working groups are constantly functioning. A large number of issues require constant attention. On Monday, March 14, a negotiating session will be held to sum up the preliminary results…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 13, 2022