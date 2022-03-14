الكرملين يعلن استئناف المفاوضات مع أوكرانيا والعقوبات تلقي بظلالها على مطار روسي

أعلنت الرئاسة الروسية “الكرملين”، أمس الأحد، أن المفاوضات بين موسكو وكييف ستستأنف، اليوم الاثنين.

ورد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين على تصريحات مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك التي ذكر فيها أن المفاوضات تجري الآن، قائلا: لا، المفاوضات مقررة غدا الاثنين.

وبالمقابل، أكد مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك، أنهم سيعقدون لقاء مع الجانب الروسي، اليوم الاثنين، من أجل بحث النتائج الأولى للمفاوضات بين البلدين.

وأشار في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن اللقاءات مع الجانب الروسي تواصلت في الفترة الماضية ولم تنقطع.

Again. Negotiations go non-stop in the format of video conferences. Working groups are constantly functioning. A large number of issues require constant attention. On Monday, March 14, a negotiating session will be held to sum up the preliminary results… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 13, 2022

لقاء بين رئيسي البلدين

من جانبه أكد الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي أن هدف وفدي المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا هو ترتيب لقاء يجمع بين رئيسي البلدين.

وفي كلمة مصورة نشرت على حسابه عبر تلغرام قال زيلينسكي “من بين التعليمات التي أعطيتها لوفد بلادي في المفاوضات مع روسيا، السعي من أجل عقد لقاء بين رئيسي البلدين”.

وأضاف “أعضاء وفدنا لديهم مهمة واضحة وهي ترتيب لقاء لرئيسي البلدين، اللقاء المحتمل يجب أن يتركز على النتائج الحقيقية”.

الرئيس الأوكراني: نخوض الاختبار الأكثر رعبًا في حياتنا وتاريخنا وسنحمي أغلى ما نملك، يجب أن نقاتل وأن نظل متماسكين وسوف ننتصر#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/k2N7eXI9Yo — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 14, 2022

وكان ممثلو موسكو وكييف أعلنوا سابقا أن الجولة الأخيرة من المفاوضات لم تثمر عن نتائج.

وأعرب الطرفان عن استعدادهما لمواصلة الحوار، كما أشارا إلى تحقيق بعض التقدم على صعيد فتح الممرات الإنسانية.

سكون في مطار فنوكوفو

في هذه الأثناء يغيب عن مطار فنوكوفو الدولي بالعاصمة الروسية موسكو، الضوضاء التي اعتاد عليها خاصة في قسم الخطوط الخارجية، بعد حظر الدول الغربية أجواءها أمام الطائرات الروسية.

وفي قسم الخطوط الخارجية بالمطار، بدا واضحا غياب الصخب الكبير للمسافرين إلى جانب إغلاق بعض المقاهي والمطاعم أبوابها في قاعات الانتظار.

ويأتي ذلك بسبب إغلاق 36 دولة مجالها الجوي أمام الطائرات القادمة من روسيا، من بينها دول الاتحاد الأوربي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي الوقت نفسه امتلأت كافة حجوزات شركات الطيران المتجهة لمدن إسطنبول ودبي وطشقند ودوشنبه ويريفان وبخارى.

وشنت روسيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، حربا ضد أوكرانيا أسفرت حتى اليوم عن فرار أكثر من 2.5 مليون أوكراني باتجاه الدول المجاورة.

وتشترط موسكو لإنهاء الحرب تخلي كييف عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي “الناتو”، واتخاذ موقف الحياد التام.