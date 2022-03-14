“انتقاد علني نادر”.. طيار روسي يفاجئ الركاب بالحديث عن حرب بلاده على أوكرانيا (فيديو)

استنكر طيار روسي حرب بلاده على أوكرانيا عبر الإذاعة الداخلية لطائرته خلال رحلة جوية في مقطع فيديو متداول وصفه مدونون بأنه انتقاد علني نادر الحدوث بسبب عواقبه الوخيمة.

وتحدث الطيار باللغة الروسية ثم الإنجليزية ودعا إلى إنهاء فوري للحرب قائلًا “الحرب في أوكرانيا جريمة. أعتقد أن المواطنين العقلاء. سيتفقون معي وسيبذلون قصارى جهدهم لوقف ذلك”، وسط تصفيق بعض المسافرين.

ونقلت صحيفة الإندبنت عن الدبلوماسي الأوكراني ألكسندر شيرب، قوله إن هذا الطيار يعمل في شركة بوبيدا، وهي شركة تابعة لشركة الخطوط الجوية الروسية إيروفلوت.

A Russian pilot tells passengers that he believes “the war in Ukraine is a crime,” adding “I think each sensible citizens will agree with me and will do everything to make it stop.” Rare to see public opposition to the war given the consequences such a statement will have pic.twitter.com/55h18mWI9U — Pjotr Sauer (@PjotrSauer) March 11, 2022

وعادة ما تستخدم الإذاعة الداخلية في الطائرة لتقديم المعلومات والإرشادات اللازمة أثناء أي رحلة طيران، لكن الطيار استخدمها هنا لانتقاد حرب بلاده على أوكرانيا المستمرة منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، وحصد الفيديو نحو مليونين وربع مليون مشاهدة.

وتسببت الحرب في دمار كبير بالعديد من المدن الأوكرانية ونزوح أكثر من مليوني شخص، كما شهدت العديد من العواصم والمدن الأوربية الكثير من المظاهرات المناهضة للحرب.

وفي روسيا ذكر نشطاء معنيون بالحقوق المدنية أنه تم اعتقال أكثر من 800 شخص بمختلف أنحاء روسيا، خلال مظاهرات جديدة ضد الحرب في أوكرانيا.

وحدثت هذه الاعتقالات خلال مظاهرات في 21 مدينة، طبقا لما أعلنته منظمة الحقوق المدنية (أو في دي إنفو) أمس الأحد، التي توقعت ارتفاع هذا العدد خلال الساعات القادمة.

وأكدت وزارة الداخلية الروسية تنفيذ نحو 300 عملية اعتقال خلال احتجاج غير مصرح به في العاصمة موسكو.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي رجال الشرطة وهم يُسحلون بعض المحتجّين.

ووفقًا للمنظمة نفسها فقد تم اعتقال 14 ألفا و100 شخص في روسيا منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.