“انتقاد علني نادر”.. طيار روسي يفاجئ الركاب بالحديث عن حرب بلاده على أوكرانيا (فيديو)

استنكر طيار روسي حرب بلاده على أوكرانيا عبر الإذاعة الداخلية لطائرته خلال رحلة جوية في مقطع فيديو متداول وصفه مدونون بأنه انتقاد علني نادر الحدوث بسبب عواقبه الوخيمة.

وتحدث الطيار باللغة الروسية ثم الإنجليزية ودعا إلى إنهاء فوري للحرب قائلًا “الحرب في أوكرانيا جريمة. أعتقد أن المواطنين العقلاء. سيتفقون معي وسيبذلون قصارى جهدهم لوقف ذلك”، وسط تصفيق بعض المسافرين.

ونقلت صحيفة الإندبنت عن الدبلوماسي الأوكراني ألكسندر شيرب، قوله إن هذا الطيار يعمل في شركة بوبيدا، وهي شركة تابعة لشركة الخطوط الجوية الروسية إيروفلوت.

A Russian pilot tells passengers that he believes “the war in Ukraine is a crime,” adding “I think each sensible citizens will agree with me and will do everything to make it stop.” Rare to see public opposition to the war given the consequences such a statement will have pic.twitter.com/55h18mWI9U

