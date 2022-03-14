سياسة|روسيا

“انتقاد علني نادر”.. طيار روسي يفاجئ الركاب بالحديث عن حرب بلاده على أوكرانيا (فيديو)

وصفه مدونون بأنه انتقاد علني لروسيا نادر الحدوث نظرا لعواقبه الوخيمة (مواقع)
14/3/2022-|آخر تحديث: 14/3/202211:14 AM (مكة المكرمة)

استنكر طيار روسي حرب بلاده على أوكرانيا عبر الإذاعة الداخلية لطائرته خلال رحلة جوية في مقطع فيديو متداول وصفه مدونون بأنه انتقاد علني نادر الحدوث بسبب عواقبه الوخيمة.

وتحدث الطيار باللغة الروسية ثم الإنجليزية ودعا إلى إنهاء فوري للحرب قائلًا “الحرب في أوكرانيا جريمة. أعتقد أن المواطنين العقلاء. سيتفقون معي وسيبذلون قصارى جهدهم لوقف ذلك”، وسط تصفيق بعض المسافرين.

ونقلت صحيفة الإندبنت عن الدبلوماسي الأوكراني ألكسندر شيرب، قوله إن هذا الطيار يعمل في شركة بوبيدا، وهي شركة تابعة لشركة الخطوط الجوية الروسية إيروفلوت.

وعادة ما تستخدم الإذاعة الداخلية في الطائرة لتقديم المعلومات والإرشادات اللازمة أثناء أي رحلة طيران، لكن الطيار استخدمها هنا لانتقاد حرب بلاده على أوكرانيا المستمرة منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، وحصد الفيديو نحو مليونين وربع مليون مشاهدة.

وتسببت الحرب في دمار كبير بالعديد من المدن الأوكرانية ونزوح أكثر من مليوني شخص، كما شهدت العديد من العواصم والمدن الأوربية الكثير من المظاهرات المناهضة للحرب.

وفي روسيا ذكر نشطاء معنيون بالحقوق المدنية أنه تم اعتقال أكثر من 800 شخص بمختلف أنحاء روسيا، خلال مظاهرات جديدة ضد الحرب في أوكرانيا.

وحدثت هذه الاعتقالات خلال مظاهرات في 21 مدينة، طبقا لما أعلنته منظمة الحقوق المدنية (أو في دي إنفو) أمس الأحد، التي توقعت ارتفاع هذا العدد خلال الساعات القادمة.

وأكدت وزارة الداخلية الروسية تنفيذ نحو 300 عملية اعتقال خلال احتجاج غير مصرح به في العاصمة موسكو.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي رجال الشرطة وهم يُسحلون بعض المحتجّين.

ووفقًا للمنظمة نفسها فقد تم اعتقال 14 ألفا و100 شخص في روسيا منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

المصدر : الإندبندنت + الجزيرة مباشر + وكالات