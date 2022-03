البحرية الروسية تسيطر على أسلحة وزوارق حربية أوكرانية (فيديو)

نشرت وسائل إعلام روسية مقطع فيديو قالت إنه لسيطرة قوات البحرية الروسية على أسلحة وزوارق حربية أوكرانية بالقرب من مدينة ماريوبول.

وأظهر الفيديو اقتحام الجيش لسفينة حربية والاستيلاء على الأسلحة والذخيرة المحملة عليها.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية عبر حسابها على تويتر، استنادًا لمعلوماتها الاستخبارية “البحرية الروسية فرضت حصارًا على أوكرانيا في ساحل البحر الأسود، ما أدى إلى عزل الأخيرة عن التجارة البحرية الدولية”.

وأفادت أن البحرية الروسية “تواصل تنفيذ ضربات صاروخية ضد أهداف في جميع أنحاء أوكرانيا” وأن موسكو قامت “بإنزال برمائي واحد في بحر آزوف، وقد تقوم بمزيد من العمليات المماثلة في الأسابيع المقبلة”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 13 March 2022

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 13, 2022