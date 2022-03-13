وزّع عليهم أوسمة الشجاعة.. الرئيس الأوكراني يزور جرحى الحرب ويعدهم بالنصر (فيديو)

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جنود بلاده الذين أصيبوا خلال الأيام الماضية، وقدّم لهم أوسمة الشجاعة ومقاومة ما أسماه “العدوان الروسي”، وذلك بالتزامن مع اليوم الثامن عشر للحرب الروسية على أوكرانيا.

وأكد زيلينسكي أن القوات الروسية ستواجه قتالا حتى الموت إذا حاولت احتلال العاصمة كييف.

وفي كلمة مصورة اليوم الأحد، قال زيلينسكي إن نحو 125 ألف شخص تم إجلاؤهم عبر الممرات الإنسانية من مناطق الصراع في أوكرانيا، مضيفًا أن “المهمة الرئيسية اليوم هي ماريوبول”، وذكر أن قافلة إمدادات إنسانية لا تبعد الآن سوى 80 كيلومترًا عن المدينة الساحلية المحاصرة التي يوجد فيها أكثر من 400 ألف شخص.

وأمس السبت، قال الرئيس الأوكراني إن موسكو ترسل قوات جديدة بعد أن تمكنت القوات الأوكرانية من إعطاب 31 كتيبة تكتيكية روسية، فيما وصفه بأكبر خسائر يتكبدها الجيش الروسي منذ عقود، ولم يتسن التحقق من صحة هذه التصريحات.

وأضاف في تسجيل مصور “ما زلنا بحاجة إلى الصمود، ما زال يتعين علينا القتال”، مشيرًا إلى أن نحو 1300 جندي أوكراني قتلوا حتى الآن، وحث الغرب على الانخراط أكثر في مفاوضات السلام.

وفي السياق، نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية مقطعًا مصوّرًا لإسقاط طائرة روسية في مدينة خاركيف.

وأمس السبت، قال زيلينسكي “إذا قرروا قصف (كييف) بالقنابل ومحو تاريخ هذه المنطقة بكل بساطة، وتدميرنا جميعا فعندئذ فقط سيدخلون كييف. إذا كان هذا هو هدفهم دعهم يدخلون ولكن سيتعين عليهم العيش على هذه الأرض وحدهم”.

وأضاف أن بعض البلدات الصغيرة لم يعد لها وجود في الأسبوع الثالث من الهجمات الروسية، والتي تعد الأكبر على دولة أوربية منذ الحرب العالمية الثانية.

وتقطعت السبل بالآف الأشخاص في المدن المحاصرة جراء القصف الروسي الذي أجبر 2.5 مليون أوكراني على الفرار إلى دول مجاورة.