وزير الزراعة الأوكراني للجزيرة مباشر: نصف الحقول محاصرة والحرب سترفع أسعار القمح بنحو 60% (فيديو)

قال رومان ليششنكو وزير السياسة الزراعية والغذاء في أوكرانيا إن بلاده لديها احتياجات ملحة في الوقت الراهن لتوفير لوازم الجيش والدفاع عن أراضيها بالتزامن مع ما سمّاه “العدوان الروسي” على وطنه.

وأضاف في حوار مع الجزيرة مباشر “لسوء الحظ فإن كثيرًا من الإمدادات فُقدت جراء الحرب، وتتجه البلاد إلى مشكلة أخرى تتمثل في توفير وقود الديزل المطلوب لإنجاز موسم الحصاد”.

وتابع “50% من الأراضي الزراعية محاصرة والكثير من المصانع متوقفة، وليس لدينا إمكانيات مادية لنقل الغذاء إلى المدن المحاصرة”.

وزير السياسة الزراعية في #أوكرانيا: نعاني من أضرار كبيرة ولدينا في مستودعاتنا ما يكفي البلاد من الطعام لمدة عام#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/EtQ5KP1SVh — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 12, 2022

واستطرد الوزير الأوكراني “تداعيات الحرب تؤثر في ملايين الناس الذين يعتمدون على محاصيلنا الزراعية، ونحن من أهم مورّدي القمح إلى أفريقيا ودول الشرق الأوسط، إذ نزوّد العالم بأكثر من 10% من القمح ونحو 20% من الذرة”.

وقال “خسائر الاقتصاد الأوكراني نتيجة الحرب تقدّر بمليارات الدولارات، ولدينا مشكلة في تأمين توريد الحبوب إلى مصر وتونس وليبيا والمغرب وإثيوبيا”، مؤكدًا في الوقت نفسه أن أسعار القمح ستشهد زيادة بنحو 60% نتيجة تداعيات الحرب على بلاده.

وزير السياسة الزراعية في أوكرانيا للجزيرة مباشر: خسائر الاقتصاد الأوكراني نتيجة الحرب تقدر بنحو مليار دولار#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/tkg6arlcwj — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 12, 2022

وأشار إلى أن الهجوم الروسي على أوكرانيا دمّر كثيرًا من البنى التحتية، وألحق أضرارًا كبيرة بمزارع الدجاج والأبقار.

وأضاف ليششنكو ” ندعم المفاوضات لتحقيق السلام لأن الكثير من الأوكرانيين يعانون بسبب الحرب، ولا توجد لدينا قنوات اتصال مع القوات الروسية لوقف قصف مستودعات الغذاء”.

وعن الاحتياطي الغذائي في أوكرانيا، قال وزير السياسة الزراعية والغذاء “لدينا في مستودعاتنا ما يكفي البلاد من الطعام لمدة عام، وأولوياتنا تأمين الأسمدة والبذور اللازمة لموسم الزراعة لهذا العام قبل التصدير للخارج”.

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده يجب أن تزرع أكبر قدر ممكن من المحاصيل هذا الربيع رغم العمليات الروسية.

وزير السياسة الزراعية في أوكرانيا للجزيرة مباشر: الكثير من إمدادات الزراعة فقدت بسبب الحرب وأكبر مشكلة نواجهها هي توفير الوقود للحصاد#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/x6lctGNzpk — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 12, 2022

وأضاف في بيان أذاعه التلفزيون “في هذا الربيع، مثل أي ربيع آخر، يجب أن نقوم بحملة زراعة كاملة بقدر المستطاع، لأن الأمر يتعلق بحياتنا ومستقبلنا”.

وتُعد أوكرانيا منتجًا ومصدرًا عالميًّا رئيسيًّا للحبوب والزيوت النباتية، لكن المسؤولين والمزارعين يتوقعون انخفاضًا في محاصيل العام الحالي وصادراتها بسبب الحرب.

وارتفعت أسعار الوقود والمواد الغذائية -التي حطمت الأرقام القياسية حاليًا في السوق العالمية بسبب محدودية العرض- على خلفية الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، وتُعد هاتان الدولتان مصدرين رئيسيين للسلع الزراعية خصوصًا القمح.