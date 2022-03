مقتل مراسل نيويورك تايمز في أوكرانيا واتهام روسيا باستخدام قنابل الفوسفور (صور)

قُتل صحفي أمريكي وأصيب آخر على أيدي القوات الروسية في إربين بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال قائد شرطة منطقة كييف أندري نيبيتوف، الأحد، عبر صفحته على فيسبوك، إن الشرطة الأوكرانية تعرفت على الصحفي المقتول (برنت رينو)، وهو “مراسل لصحيفة نيويورك تايمز يبلغ من العمر 51 عامًا وهو مواطن أمريكي”.

وأضاف نيبيتوف “بالطبع، مهنة الصحفي مخاطرة، لكن المواطن الأمريكي برنت رينو دفع حياته لمحاولة تسليط الضوء على براعة ووحشية المعتدي”.

وأظهرت الصور التي نشرها قائد الشرطة هوية الصحفي وجواز سفره الأمريكي، وقد اشتهر رينو بإنتاج القصص الإنسانية من مناطق النزاع، وعمل على ذلك لعقدين متتاليين.

وقال المتحدث باسم نيويورك تايمز “من المحزن سماع خبر مقتل صانع الأفلام برنت رينو”، موضحًا أنه “تعاون مع نيويورك تايمز عام 2015، إلا أنه لم يكن في أوكرانيا في مهمة للصحيفة رغم حمله شارتها”.

وغردت مراسلة الشؤون العسكرية والدفاعية في صحيفة (جيروزاليم بوست) العبرية آنا أهرونهايم “صحفيان أمريكيان ذهبوا لتصوير لاجئين يغادرون إربين عندما أطلقوا النار عليهم بعد عبورهم نقطة تفتيش”.

