إخراج قنبلة لم تنفجر من أحد المنازل.. مقتل شخص وتدمير مبان عدة في غارة روسية على تشيرنيهيف الأوكرانية (فيديو)

لقي شخص واحد على الأقل مصرعه في مدينة تشيرنيهيف شمال أوكرانيا، عندما دمّرت نيران القوات الروسية مبنى سكنيًا.

وتظهر في الفيديو الذي نشره الدفاع المدني الأوكراني صور دمار لمبنى أصابته المدفعية الروسية والنيران تشتعل فيه.

كما يظهر في التسجيل المصور لحظة إنقاذ شاب وإنزاله من أعلى المبنى.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت تدمير 3687 منشأة للبنية التحتية العسكرية في أوكرانيا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

الدفاع المدني الأوكراني: مقتل شخص وتدمير عدة مبان جراء غارة جوية روسية على مدينة تشيرنيهيف #الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/183bGnv3Jp — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 13, 2022

في السياق، نشرت السلطات الأوكرانية تسجيلًا مصورًا لعملية إخراج قنبلة تزن 500 كيلو غرام من أحد المنازل، كانت طائرة مقاتلة روسية ألقتها في مدينة تشيرنيهيف.

ويظهر في التسجيل الذي انتشر على نطاق واسع فريق من متخصصي المتفجرات وقسم إزالة الألغام وهم يقومون بإخراج القذيفة بحذر وعبر آليات ثقيلة.

الدفاع المدني الأوكراني يستخرج قنبلة روسية لم تنفجر بعد سقوطها على منزل في مدينة تشيرنيهيف #الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/DzzDjlxZya — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 13, 2022

ويأتي إخراج القنبلة وتفكيكها لاحقًا بينما تحتدم المعارك قرب العاصمة الأوكرانية كييف، السبت.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.​​​​​​​

وتشترط روسيا لإنهاء العملية، تخلي أوكرانيا عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، واتخاذ موقف الحياد التام.