انضم لقوات الدفاع عن العاصمة.. مفتي أوكرانيا يوجه رسالة لمسلمي العالم عبر الجزيرة مباشر (فيديو)

أكد مفتي أوكرانيا سعيد إسماعيلوف أنه انضم لإحدى كتائب القتال في العاصمة كييف للدفاع عن بلاده ضد القوات الروسية، مشيرًا إلى تضرر مسجدين نتيجة “العدوان الروسي” على حد قوله.

وقال في حوار مع برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر إن “العدو الروسي هو الذي بدأ بالحرب في بلادنا، وأوكرانيا أعلنت التعبئة، وعلى كل الرجال المشاركة في القتال”، مضيفًا أنه انضم إلى إحدى الكتائب، لكنه ليس في الخطوط الأمامية من الجيش”.

وأوضح أن دوره أن يكون أبًا روحيًا للمسلمين الأوكرانيين.

وأضاف أن روسيا أطماعها أكبر مما تعلن، حيث لا تنوي إخضاع منطقة دونباس فقط، بل الأراضي الأوكرانية كلها.

وطالب المفتي المتطوعين من سوريا والشيشان بعدم المشاركة في القتال إلى جانب روسيا لأنها “دولة معتدية”.

وقال “كل من يقف في صف روسيا لا يقف في صف الحق، فموسكو هي التي اعتدت وتهدم بيوتنا وتقتل نساءنا وأطفالنا، وأي مقاتل سوري يأتي للقتال في صفوف الجيش الروسي ضدنا، يحق لنا قتله والدفاع عن أنفسنا”.

مفتي أوكرانيا للجزيرة مباشر: القوات الروسية التي تحارب في أوكرانيا حاربت في #سوريا وجنودنا ينتقمون للضحايا السوريين#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/eTJGNkVccf — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 13, 2022

وقال المفتي الأوكراني إن القوات الروسية التي تحارب في أوكرانيا حاربت في سوريا، منوهًا إلى أن جنود الجيش الأوكراني “ينتقمون للضحايا السوريين”، موضحًا أن العديد من الطيارين الذين كانوا يقصفون السوريين قتلوا أو اعتقلوا من قبل الجيش الأوكراني.

وحول أوضاع المسلمين في أوكرانيا، قال المفتي إن عدد المسلمين في أوكرانيا يقدّر بنحو مليون شخص، وهم يتمتعون بحرية العبادة ولا يوجد أي تضييق عليهم، مؤكدًا أنهم يقفون مع أبناء بلدهم.

وقال في حديثه للجزيرة مباشر إنه لا فائدة من التواصل مع مفتي روسيا لإنه يدعم بوتين ويلتزم الصمت ولا يساند المسلمين في أوكرانيا.

مفتي أوكرانيا للجزيرة مباشر: لا فائدة من التواصل مع مفتي روسيا لإنه يدعم بوتين#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/FKQz8bocAD — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 13, 2022

وطالب في ختام كلمته “كل مسلمي العالم بدعمنا بالصلاة والدعاء وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية والتبرع لنا”.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.​​​​​​​

وتشترط روسيا لإنهاء العملية، تخلي أوكرانيا عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، واتخاذ موقف الحياد التام.