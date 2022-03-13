المتطرف بن غفير يقتحم “الشيخ جراح” مجددا ومستوطن يطلق الرصاص على مَدرسة للبنات (فيديو)

اقتحم عضو الكنيست الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير حي الشيخ جراح شرقي مدينة القدس المحتلة، بحماية مشددة من قوات شرطة الاحتلال.

وأفاد الناشط المقدسي محمد أبو الحمص أن بن غفير اقتحم حي الشيخ جراح برفقة 15 مستوطنًا، وقاموا باستفزاز الأهالي والناشطين الموجودين هناك، والتمركز في الخيمة المقامة على أرض عائلة سالم.

وأضاف أن أهالي الحي والمتضامنين معهم تصدوا للمقتحمين، ورفعوا العلم الفلسطيني، قبل أن تقوم قوات الاحتلال بإجبارهم على مغادرة المكان.

يُذكر أن المتطرف بن غفير يحرص على الحضور إلى الشيخ جراح منذ أكثر من شهرين، بحجة إقامة مكتب لحماية المستوطنين في الحي.

إطلاق رصاص

وأطلق مستوطن، اليوم الأحد، الرصاص على مدرسة الخنساء الأساسية للذكور، في بلدة تقوع شرق بيت لحم.

وأفاد المدير الإداري بمديرية التربية والتعليم بسام جبر أن مستوطنًا ترجل من حافلة تقل مجموعة من المستوطنين، وأطلق الرصاص على المدرسة أثناء وجود الطلبة في صفوفهم، مما أثار حالة من الهلع والخوف.

وأضاف أن المستوطن عاد مع مجموعة أخرى من المستوطنين، وهم موجودون حاليًا في محيط المدرسة.

وفي تطور لاحق، أكد جبر إجلاء الطالبات والطلبة من الصف الخامس وما بعده بمدرستي الجرمق الأساسية للبنات والخنساء، حفاظًا على سلامتهم.