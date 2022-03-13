رئيس البرلمان الأوكراني للجزيرة مباشر: “الحلم الروسي” باء بالفشل (فيديو)

قال رئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانشوك للجزيرة مباشر إن “روسيا تكبدت خسائر فادحة تقدّر بنحو ثلثي قواتها” خلال الحرب على بلاده.

وأضاف أن “روسيا لجأت إلى المرتزقة بعد إدراكها أن قواتها غير كافية للتوغل في أوكرانيا”.

رئيس البرلمان الأوكراني للجزيرة مباشر: #روسيا تكبدت خسائر بنحو ثلثي قواتها خلال الحرب على أوكرانيا#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/BBWEuyRiKN — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 12, 2022

وطالب رئيس البرلمان الأوكراني من وصفهم بشركاء بلاده بتزويدها “بطائرات مقاتلة وأنظمة للدفاع الجوي وإغلاق الأجواء الأوكرانية لحماية المدنيين”.

وقال ستيفانشوك إن الأوكرانيين يعلمون أنهم وحدهم من سيدافعون عن بلادهم، مضيفًا أنهم يطالبون فقط بالحصول على أسلحة وتأمين ممرات إنسانية للمدنيين.

وذكر أن “أكثر من 50 ألف أوكراني عادوا إلى البلاد للمشاركة في الدفاع عنها”.

رئيس البرلمان الأوكراني للجزيرة مباشر: نفهم جيدا أن الأوكرانيين وحدهم هم من سيدافعون عن أوكرانيا ونطالب فقط بالسلاح والممرات الإنسانية#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/OMPlXNCi4u — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 12, 2022

وأكد المسؤول الأوكراني أن السلطات في كييف تبذل قصارى جهودها للدفاع عن البلاد، مشيرًا إلى أن جميع المسؤولين لم يفكروا في مغادرتها، ويمارسون أعمالهم من داخل الأراضي الأوكرانية.

وأوضح أن عددًا كبيرًا من النواب انضموا إلى قوات الدفاع الشعبي للدفاع عن البلاد.

وذكر رئيس البرلمان الأوكراني أنه وفقًا لمعلومات استخباراتية كانت هناك “أكثر من 10 محاولات لاغتيال الرئيس فولوديمير زيلينسكي”.

وطالب بتشديد العقوبات المفروضة على روسيا لإنهاء الحرب على أوكرانيا.

وقال ستيفانشوك إن بلاده تدافع عن حدود أوربا والعالم الغربي، وإن الأوكرانيين يفعلون ذلك بكل إخلاص.

وأضاف أن هدف الحرب على أوكرانيا هو تكوين إمبراطورية روسية، موضحًا أن “حلم موسكو باحتلال العاصمة كييف باء بالفشل”.

وبشأن المفاوضات، ذكر ستيفانشوك أن لبلاده “خطوطًا حمراء لا يمكن تجاوزها” مثل الاعتراف بانفصال أي أراض أوكرانية.

وأعرب رئيس البرلمان الأوكراني عن اعتقاده بأن المفاوضات بين الرئيسين زيلينسكي وبوتين ضرورية.

وأضاف أن أوكرانيا تخطط للانتصار في هذه الحرب أولًا وبعدها ستختار مستقبلها.

وأوضح ستيفانشوك أنه بعد انتصار أوكرانيا في الحرب، سيقومون ببحث الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

رئيس البرلمان الأوكراني للجزيرة مباشر: نخطط للانتصار في هذه الحرب أولا وبعدها سنختار مستقبلنا بشأن الانضمام للناتو@ua_parliament#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/0SOKN6EsoR — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 12, 2022

وذكر أنه لا توجد قيود على الانضمام إلى الاتحاد الأوربي، مشيرًا إلى أن هناك دولًا أوربية تؤيد ذلك.

ووجّه رئيس البرلمان الأوكراني الشكر لجميع دول العالم على المساعدات التي قدّمتها إلى بلاده، ومواقفها المؤيدة لها.