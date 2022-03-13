خبير عسكري للجزيرة مباشر: لهذه الأسباب لم تحسم روسيا الحرب على أوكرانيا (فيديو)

قال الخبير العسكري مأمون أبو نوار للجزيرة مباشر إن هناك أسبابا عدة تفسر عدم قدرة روسيا على حسم الحرب مع أوكرانيا بعد مرور 17 يوما من المعارك.

وأضاف أن الأوكرانيين يقاتلون بشراسة ولديهم إرادة للقتال دفاعا عن بلدهم.

وذكر أن أعداد القوات الروسية المشاركة في الحرب تمثل نقطة ضعف من الناحية العسكرية، مشيرا إلى أنها لا تكفي لبسط السيطرة على كافة الأراضي الأوكرانية.

وأوضح أنه يجب ترك جزء من القوات المهاجمة في المدن والمناطق التي يتم السيطرة عليها للدفاع عنها، مما يقلل من أعداد القوات المهاجمة لاحقا.

وقال إنه من أجل أن تربح موسكو الحرب، يجب أن تسيطر قواتها على البنية التحتية والمدن الكبرى خاصة العاصمة.

وأشار إلى أن روسيا لم تستخدم حتى الآن الحرب السيبرانية، والتي سوف تلعب دورا كبيرا في الحرب.

وأعرب الخبير العسكري مأمون أبو نوار، خلال لقائه مع الجزيرة مباشر، عن اعتقاده بأن المساعدات العسكرية لن تغير من موازين القوى بين روسيا وأوكرانيا.

وقال إن توقيت تقديم المساعدات متأخر وكان يجب تقديمها وفرض حظر جوي قبل عام على الأقل لتصبح مؤثرة.

وقالت الولايات المتحدة، السبت، إنها سترسل ما قيمته 200 مليون دولار من الأسلحة الصغيرة الإضافية والأسلحة المضادة للطائرات والدبابات.