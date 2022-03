تركيا تكشف عن هيكل طائرة حربية مسيّرة و”أكنجي” تسجل رقما قياسيا جديدا (فيديو)

كشفت شركة بايكار التركية للصناعات الدفاعية، السبت، عن هيكل طائرة مقاتلة مسيّرة (Mius) بعد دخولها مرحلة الإنتاج.

واقتبس المدير التقني للشركة سلجوق بيرقدار -عبر حسابه على تويتر- تغريدة سابقة عن دخول المسيّرة أكنجي مرحلة الإنتاج.

وقال في تغريدة السبت إن الطائرة دخلت مرحلة الإنتاج بعد أكثر من 3 سنوات، مشيرًا إلى إطلاق اسم (قزل إلما) على المسيّرة الجديدة.

وفي يوليو/تموز الماضي، قال بيرقدار “هدفنا تنفيذ أول تحليق للنموذج الأولي للمقاتلة المسيّرة، في الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية”.

من ناحية أخرى، أعلن بيرقدار عن تسجيل المسيّرة (أكنجي بي) رقمًا قياسيًّا جديدًا في الارتفاع.

وقال في تغريدة عبر تويتر الجمعة إن “أكنجي وصلت إلى 40 ألفًا و100 قدم، لتحطم بذلك الرقم السابق المسجل باسمها”.

وأضاف أن أكنجي سجلت أعلى ارتفاع لطائرة محلية الصنع، معربًا عن أمله في أن يحمل هذا الإنجاز الخير والتوفيق للشعب التركي.

4️⃣0️⃣.1️⃣0️⃣0️⃣ feet!#AKINCI-B today not only broke its own record, but also the Turkish national record for altitude reached by a native-designed aircraft!#NationalTechnologyInitiative ✈️🐳🚀🌍🇹🇷 pic.twitter.com/MZB9PKkaum

— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 11, 2022