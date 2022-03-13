تركيا تكشف عن هيكل طائرة حربية مسيّرة و”أكنجي” تسجل رقما قياسيا جديدا (فيديو)

كشفت شركة بايكار التركية للصناعات الدفاعية، السبت، عن هيكل طائرة مقاتلة مسيّرة (Mius) بعد دخولها مرحلة الإنتاج.

واقتبس المدير التقني للشركة سلجوق بيرقدار -عبر حسابه على تويتر- تغريدة سابقة عن دخول المسيّرة أكنجي مرحلة الإنتاج.

وقال في تغريدة السبت إن الطائرة دخلت مرحلة الإنتاج بعد أكثر من 3 سنوات، مشيرًا إلى إطلاق اسم (قزل إلما) على المسيّرة الجديدة.

وفي يوليو/تموز الماضي، قال بيرقدار “هدفنا تنفيذ أول تحليق للنموذج الأولي للمقاتلة المسيّرة، في الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية”.

Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi. 🦈 MİUS – İnsansız Savaş Uçağı: Bayraktar KIZILELMA 🍎 Yolda geliyor, takipte kalın…#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🚀🍎🇹🇷 https://t.co/Jh9Nhxa0MG pic.twitter.com/nwUBXVyTWT — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 12, 2022

رقم قياسي

من ناحية أخرى، أعلن بيرقدار عن تسجيل المسيّرة (أكنجي بي) رقمًا قياسيًّا جديدًا في الارتفاع.

وقال في تغريدة عبر تويتر الجمعة إن “أكنجي وصلت إلى 40 ألفًا و100 قدم، لتحطم بذلك الرقم السابق المسجل باسمها”.

وأضاف أن أكنجي سجلت أعلى ارتفاع لطائرة محلية الصنع، معربًا عن أمله في أن يحمل هذا الإنجاز الخير والتوفيق للشعب التركي.

4️⃣0️⃣.1️⃣0️⃣0️⃣ feet!#AKINCI-B today not only broke its own record, but also the Turkish national record for altitude reached by a native-designed aircraft!#NationalTechnologyInitiative ✈️🐳🚀🌍🇹🇷 pic.twitter.com/MZB9PKkaum — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 11, 2022

وفي 2 مارس/آذار الجاري، أعلنت بايكار نجاح أول تحليق للنموذج الحديث من طائرة بيرقدار أكنجي المسيّرة الهجومية.

ويجري تطوير النموذج (B) من المسيّرة في إطار المشروع الذي تقوده رئاسة الصناعات الدفاعية التابعة لرئاسة الجمهورية التركية.

وقالت بايكار إن هذا النموذج من الطائرة استكمل أول تحليق له بنجاح.

ومن المنتظر أن يكون النموذج المذكور الأقوى وصاحب القدرات القتالية الأعلى في العالم بين الطائرات المندرجة ضمن فئته، وفق مسؤولي الشركة.