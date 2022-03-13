الخارجية الأمريكية للجزيرة مباشر: بوتين سيدفع ثمن الحرب “الوحشية” على أوكرانيا (فيديو)

قال سامويل وربيرغ المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية إن بلاده تعمل على تحقيق هدفين فيما يتعلق بالحرب الروسية الحالية على أوكرانيا، والتي دخلت يومها الثامن عشر.

وتابع في حديث للجزيرة مباشر “يتمثل الهدف الأول في دعم أوكرانيا على الصعيدين الحكومي والشعبي، فضلًا عن الجوانب الإنسانية والعسكرية والاقتصادية”، مضيفًا “ويتلخّص الهدف الثاني في محاسبة الحكومة الروسية والرئيس فلاديمير بوتين وكل النّخب المتورطة في دعم الحرب على أوكرانيا”.

ما الفرق بين الغزو الأمريكي لفيتنام والعراق وبين غزو روسيا لأوكرانيا؟#شاهد إجابة مسؤول أمريكي #الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/Pq5NydBUgC — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 13, 2022

وأضاف أن بلاده مستعدة لدعم أي محادثات مباشرة بين الروس والأوكرانيين، أو محادثات غير مباشرة عبر وسطاء، وذلك لإنهاء الحرب التي وصفها بـ”الوحشية”.

وأدان وربيرغ استهداف الروس للمدنيين والأطفال والصحفيين في أوكرانيا، معبّرًا في الوقت نفسه عن أمله في أن يكون الجميع بأمان، مؤكدا أن بوتين سيدفع ثمن الحرب “الوحشية” على أوكرانيا.

المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة مباشر: نعمل الآن على دعم #أوكرانيا إنسانيا وعسكريا واقتصاديا ومحاسبة #روسيا على هذه الحرب الوحشية#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/jOmYouCnlS — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 13, 2022

واستطرد “ستعلم الحكومة الروسية أنه لا يوجد حل أفضل من الحل الدبلوماسي، ولا مفر من العودة إلى مسار المفاوضات مع الجانب الأوكراني”، واستدرك “نرى الآن مستجدات كل دقيقة في شكل ضربات صاروخية تستهدف المدنيين، ومن ثم فإن الولايات المتحدة ستواصل تقديم المساعدات -العسكرية والدفاعية- الممكنة إلى الأوكرانيين”.

وقال وربيرغ “لدينا قلق شديد بشأن استخدام روسيا أي أسلحة كيماوية أو بيولوجية ضد أوكرانيا، فضلًا عن الرواية الروسية السخيفة -وفق تعبيره- التي يروّجها الروس في كل مكان بما في ذلك مجلس الأمن”، مشدّدًا على أنه “حان الوقت لكل دول العالم لاتخاذ موقف قوي تجاه الحرب على أوكرانيا”.

وبخصوص رؤية الصين للأحداث على الساحة الأوكرانية، قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية “حتى الآن ليس لدينا رؤية واضحة بشأن موقف الصين من الحرب الروسية على أوكرانيا”، مؤكدًا أن “أكثر من 350 شركة خاصة اتخذت قرارات بالانسحاب من السوق الروسية”.

وردًا على سؤال للجزيرة مباشر بشأن العلاقات الأمريكية القطرية، قال وربيرغ “لدينا تنسيق قوي مع قطر ليس في الحرب على أوكرانيا فقط بل في قضايا عدة، وثمة علاقات قوية تجمع بين الولايات المتحدة وقطر في مجالات كثيرة منها تحقيق الأمن والاستقرار ليس فقط في أوكرانيا، وإنما في العالم أجمع”.

وأضاف “لدينا تنسيق متواصل مع الدوحة في ملفات أخرى، مثل الوضع في أفغانستان والشرق الأوسط بشكل عام”.

وفجر الخميس 24 فبراير/شباط، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -في تصريح متلفز- إطلاق “عملية عسكرية خاصة” في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، متهمًا ما سمّاها “الدول الرائدة” في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بدعم من وصفهم بـ”النازيين الجدد في أوكرانيا”.