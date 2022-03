شاهد: الجيش الأوكراني ينشر فيديوهات لتدمير آليات ومعدات عسكرية روسية بطائرات بيرقدار التركية

نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصوّرة لتدمير آليات ومعدات عسكرية روسية باستخدام الطائرات المُسيّرة (بيرقدار تي بي 2) تركية الصنع، وأشادت بدور المسيّرة في صد الهجوم الروسي لليوم السابع عشر على التوالي.

وقال رئيس الأركان الأوكراني فاليري زالوجني إن “رجالنا استنزفوا بمهارة نظام الحرب الإلكترونية للعدو في إقليم كييف بمساعدة (بيرقدار تي بي 2)”.

وفي منشور آخر عبر فيسبوك، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية “تواصل طائرات بيرقدار تدمير المعدات الروسية، هذه المرة دمرت نظام قاذفة صواريخ متعددة ذاتية الدفع Ураган والمعروفة لدى العدو الروسي باسم إعصار 9P140″، مضيفة “سيكون هناك المزيد”.

ومطلع الشهر الجاري، أشادت القوات البرية الأوكرانية بأداء بيرقدار التي شكّلت عاملا حاسما في إعاقة تقدم القوات الروسية خلال المعارك الدائرة في عدد من المدن.

ونشر الحساب الرسمي للقوات البرية الأوكرانية عبر فيسبوك أغنية حماسية لتأكيد دور بيرقدار معلقًا “انتقامًا للأطفال الأوكرانيين والجورجيين والسوريين والشيشان وفي القرم”.

🇺🇦Ukrainian Bayraktar TB2 has killed yet another Russian BM-21 Grad, now in Kyiv Oblast.

Wishing the best to the drone operators — they have probably saved a lot of civilian lives in Kyiv today.https://t.co/GLRPBVyQli

— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) February 28, 2022