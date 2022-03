موفد الجزيرة مباشر: روسيا تواصل قصف المواقع الاستراتيجية الأوكرانية وزيلينسكي يعلن خسائر بلاده للمرة الأولى (فيديو)

قال موفد الجزيرة مباشر إلى أوكرانيا إن القوات الروسية جدّدت قصفها للمطارات والمواقع الاستراتيجية خارج حدود العاصمة كييف، في محاولة لتقويض عمل هذه المطارات وإخراجها من الخدمة.

وأضاف أن وزير الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أكد فشل الخطة الروسية التي كانت تهدف إلى السيطرة على بلاده، وأن الروس أجبِروا على خوض حرب شوارع نتيجة الصمود الأوكراني.

وللمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في 24 فبراير/شباط الماضي، تحدّث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن وقوع خسائر في صفوف جيش بلاده، شملت مقتل 1300 جندي.

ولليوم الثالث على التوالي، تتواصل المعارك شرق كييف ويحاول الجيش الروسي تطويق العاصمة والسيطرة عليها.

واحتدم القتال قرب كييف اليوم السبت، وقال مسؤولون أوكرانيون إن القصف العنيف والتهديدات بشن هجمات جوية روسية يعرّض للخطر محاولات إجلاء المدنيين من بلدات محاصَرة.

وعن الوضع الإنساني في العاصمة الأوكرانية، قال موفد الجزيرة مباشر إن عمدة كييف أكد قرب نفاد مخازن الأدوية بالمدينة، وتابع “نكافح من أجل استمرار خدمات البنية التحتية”.

وكان عمدة كييف قد قال أمس الجمعة، إن المدينة فقدت نصف سكانها الذين نزحوا غربًا بالتزامن مع تواصل الهجوم الروسي على شرقي البلاد لليوم السابع عشر.

وعن أبرز التطورات الميدانية، قال موفد الجزيرة مباشر إنها على المحور الجنوبي لأوكرانيا، وتحديدًا مدينة ماريوبول التي أعلن الجيش الروسي قبل أيام سيطرته عليها، لكن تبيّن لاحقًا أنها لم تقع في قبضته بعد.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم السبت، إن القوات الروسية قصفت مسجدًا في مدينة ماريوبول الساحلية، لجأ إليه أكثر من 80 مدنيًّا بينهم مواطنون أتراك.

The mosque of Sultan Suleiman the Magnificent and his wife Roxolana (Hurrem Sultan) in Mariupol was shelled by Russian invaders.

More than 80 adults and children are hiding there from the shelling, including citizens of Turkey. #StopRussianAggression#closeUAskyNOW pic.twitter.com/Uel5AoyZUt

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 12, 2022