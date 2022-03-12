غزة.. تشكيل هيئة وطنية لدعم فلسطينيي الداخل المحتل

أعلنت فصائل ومنظمات فلسطينية غير حكومية، اليوم السبت، تشكيل هيئة وطنية لدعم وإسناد فلسطينيي الداخل، في مواجهتهم للانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال مؤتمر نظمه ائتلاف القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، حيث يُطلق مصطلح “فلسطينيو الداخل” على العرب المقيمين داخل إسرائيل.

وقال القيادي بحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش خلال المؤتمر، إن المحاولات الصهيونية التي ترمي إلى تهويد الأرض وضمّها وسلبها لن تمر.

وأضاف “تأكيدًا على الوحدة الوطنية، ودعمًا للأهل في الداخل الفلسطيني، نعلن عن تشكيل الهيئة الوطنية لإسنادهم ودعمهم والوقوف إلى جانبهم، للتأكيد على وحدة القضية والشعب والأرض في مواجهة العدو”.

#مباشر | إطلاق الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا في الداخل المحتل من غزة https://t.co/E476LociWo — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 12, 2022

من جانبه، أفاد رئيس الهيئة محسن أبو رمضان -في بيان تلاه خلال المؤتمر- بأن تشكيلها في هذا الوقت المهم يعكس حالة الإجماع الوطني بين المكونات الوطنية والاجتماعية بقطاع غزة حول الانتصار لمشروع النضال الجماهيري في الداخل.

وقال “هذا التشكيل يعكس المساهمة الفاعلة لغزة، وهي مساهمة تاريخية مُعزَّزة بالكفاح قائمة على تفعيل الهوية الوطنية الجامعة في مواجهة سياسة التفتيت والتجزئة المُمارَسة من الاحتلال”.

وأوضح أن هذا الإجماع يؤكد حالة الرفض والمقاومة لإجراءات الاحتلال من محاولات التجزئة للشعب جغرافيًّا وسكانيًّا، وسياسات التطهير العرقي والتهجير القسري.

رئيس الهيئة الوطنية لدعم وإسناد فلسطيني الداخل، محسن أبو رمضان: أهلنا في الداخل أثبتوا عمق انتمائهم الوطني عبر تصديهم للعدوان الإسرائيلي. pic.twitter.com/dYUrd7R2aq — فلسطين بوست (@plespost) March 12, 2022

بدوره، قال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب، إن الهيئة تضم في تشكيلتها الفصائل الفلسطينية وهيئات العشائر والمخاتير والاتحادات والمراكز الثقافية وهيئات قطاع المرأة وقطاع الشباب.

وأضاف أن فعاليات الهيئة ستصب في خدمة أهداف جماهير الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل.

وأوضح شهاب أن هذه الفعاليات ستتنوع بين البرامج الشعبية والفعاليات الجماهيرية والإعلامية والثقافية والقانونية والسياسية.

ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي بحق فلسطينيي الداخل انتهاكات عدة، من بينها الاعتقال والإصابة والقتل ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وسن القوانين التي تنتهك حقوقهم.