زيلينسكي: مقتل 1300 جندي أوكراني في الحرب وهذه خسائر القوات الروسية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن نحو 1300 جندي من جيش بلاده قُتلوا منذ بدء الغزو الروسي.

وهذه المرة الأولى منذ بدء الحرب التي تعلن فيها السلطات الأوكرانية حصيلة رسمية.

وذكر زيلينسكي في مؤتمر صحفي أن الجيش الروسي خسر “نحو 12 ألف جندي”، مضيفًا أنها “نسبة واحد على عشرة، لكنني لست سعيدًا بذلك”.

وأوضح أن ما يتراوح بين 500 و600 جندي روسي قاموا بتسليم أنفسهم يوم الجمعة الماضي.

وقال الرئيس الأوكراني إن القوات الروسية تكبدت خسائر فادحة وفقدت أكثر من 360 دبابة و1200 مركبة مدرعة و60 طائرة مقاتلة و80 مروحية.

وأعلن الجيش الروسي في 2 مارس/آذار الجاري مقتل نحو 500 جندي من قواته، ومنذ ذلك الوقت لم تعلن السلطات الروسية تحديث تلك الحصيلة.

وفي 8 مارس -أي بعد نحو أسبوعين من اندلاع الحرب- قدّرت وزارة الدفاع الأمريكية خسائر الجيش الروسي بما يتراوح بين ألفين و4 آلاف قتيل.

المفاوضات

وعلى صعيد المفاوضات، قال زيلينسكي إن فريقي التفاوض الأوكراني والروسي شرعا في مناقشة موضوعات محددة بدلًا من تبادل المطالب.

وأضاف أن على الغرب المشاركة أكثر في المفاوضات لإنهاء الحرب، لكنه رحب بجهود رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت للوساطة بين أوكرانيا وروسيا، وقال إنه اقترح على بينيت إجراء المحادثات في القدس المحتلة.

وذكر الرئيس الأوكراني أن إسرائيل يمكنها إعطاء ضمانات أمنية لبلاده.

وفي وقت سابق السبت، نفى مستشار أوكراني كبير ومسؤول إسرائيلي صحة تقرير إعلامي يشير إلى أن إسرائيل حاولت حث أوكرانيا على الرضوخ للمطالب الروسية خلال المحادثات.

ونقل تقرير في بوابة (والا) وصحيفة جيروزالم بوست الإسرائيليتين وموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي عن مسؤول أوكراني -لم يذكر اسمه- قوله إن بينيت حث أوكرانيا على الرضوخ لروسيا.

وقال المستشار الأوكراني ميخايلو بودولاك على تويتر “إسرائيل مثلها مثل الدول الوسيطة الأخرى لا تعرض على أوكرانيا الموافقة على أي مطالب من الاتحاد الروسي”.

وأضاف “هذا مستحيل لأسباب عسكرية وسياسية. على العكس من ذلك، تحث إسرائيل روسيا على تقييم الأحداث بشكل أكثر ملاءمة”.

وقال مسؤول إسرائيلي -طلب عدم ذكر اسمه نظرًا لحساسية الأمر- لوكالة رويترز إن التقرير “مزيف بوضوح”.

وأضاف أن “بينيت لم ينصح في أي وقت الرئيس زيلينسكي بقبول صفقة من بوتين، لأن مثل هذه الصفقة لم تُعرَض على إسرائيل حتى نتمكن من القيام بذلك”.

وقال “لم يبلغ بينيت زيلينسكي في أي وقت كيف يتصرف، ولا نية لديه لإبلاغه بذلك”.

وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتحدّث هاتفيًّا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.