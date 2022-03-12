موفد الجزيرة مباشر: القوات الروسية تتقدم ببطء وهكذا يتصدى الجيش الأوكراني لهجماتها (فيديو)

قال موفد الجزيرة مباشر إلى كييف إن القوات الروسية تتقدم ببطء في المدن الأوكرانية نظرا لتوزيع الجيش الأوكراني لكميات كبيرة من الأسلحة المتقدمة في مخازن تلك المدن قبل بدء الحرب.

وأضاف أن خطوط إمداد الجيش الأوكراني لا تزال متصلة تقريبا في جميع أنحاء البلاد.

وأشار إلى أن الجيش الأوكراني يحارب في بعض الجبهات بطريقة المقاومة الشعبية، مما يرهق الجيش الروسي.

وذكر موفد الجزيرة مباشر أن أوكرانيا لاتزال تستخدم الطائرات المسيرة في قصف القوات الروسية بالرغم من إعلان موسكو القضاء على سلاح الجو الأوكراني.

وأضاف أن وزارة الدفاع الأوكرانية نشرت صورا لمقاتلين أجانب تطوعوا للقتال إلى جانبها وهم في الخنادق، مشيرا إلى أنها نشرت أيضا الموقع الإلكتروني للتسجيل.

وأوضح أن أوكرانيا بدأت منذ عام 2014 في تجهيز جيش جديد وبنت بالتوازي معه جيشا من المتطوعين وأصبح لديها خبرة فيما يتعلق بتوزيعهم وتجهيزهم.

ومع دخول الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا يومها الـ17، تتواصل المعارك بمحاور عدة أبرزها في محيط العاصمة كييف ومدينتا ماريوبول جنوبًا وخاركيف شرقًا، في حين تتواصل عمليات إجلاء المدنيين من بعض مناطق المواجهات.

وأظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها الجزيرة مباشر، تقدم قوات روسية وآليات عسكرية نحو العاصمة الأوكرانية كييف، وصور لوزير الدفاع الروسي يزور مصابين في موسكو، إضافة لأوكرانيين يتظاهرون ضد الوجود الروسي في خيرسون.

ونشرت وسائل اعلام أوكرانية صورًا قالت إنها لاستعادة القوات الأكرانية لقرية فيكتوريفكا بتشرنيهيف.

وكانت دنيبرو المركز الصناعي الواقع على نهر دنيبر الفاصل بين شرق أوكرانيا -الموالي جزئيا لروسيا وبين باقي البلاد- هدفا لغارات أسفرت عن مقتل شخص على الأقل وفقًا للسلطات المحلية.