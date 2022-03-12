استمرارا لسلسلة العقوبات على روسيا.. إيطاليا تصادر أكبر يخت خاص في العالم (فيديو)

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم السبت، مصادرة يخت بقيمة 530 مليون يورو (578 مليون دولار) تعود ملكيته إلى ملياردير تجارة الفحم الروسي أندريه ميلينشينكو (69 عامًا) الذي استهدفته عقوبات الاتحاد الأوربي بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.

ويُعد يخت (سيلينج. يوت. إيه) -الذي يرسو في ميناء ترييستي بشمال شرقي إيطاليا- أكبر يخت خاص يبحر بشراع وبمحرك في العالم، وهو ثالث يخت عملاق تصادره السلطات الإيطالية، وصنعته شركة بناء السفن الألمانية نوبيسكروج.

وقالت شرطة الجرائم المالية الإيطالية إن أندريه ميلينشينكو يمتلك اليخت “بشكل غير مباشر من خلال شركة مقرها في برمودا”.

وأدرج الاتحاد الأوربي ميلينشينكو على القائمة السوداء، في وقت سابق من هذا الأسبوع، مع تجميد أصوله وحظر منحه تأشيرات، وهو ثري يملك مليارات عديدة من أعماله في مجال الفحم والأسمدة.

والأسبوع الماضي، صادرت السلطات الإيطالية أصولًا يملكها أثرياء روس تبلغ قيمتها نحو 140 مليون يورو، ومنها يخت (ليدي إم) بميناء إمبريا بقيمة 65 مليون يورو، ويملكه أليكسي مورداشوف (56 عامًا) وهو رجل أعمال روسي مقرب من الرئيس فلاديمير بوتين.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (إنسا) أن المسؤولين من الشرطة المالية الإيطالية صادروا اليخت أمس الجمعة.

وكانت الحكومة الإيطالية قد أعلنت، في 5 مارس/آذار الجاري، مصادرة يخت يملكه قطب روسي في ميناء سانريمو في شمال غربي البلاد.

وذكرت تقارير أن قيمة اليخت المسمى (لينا) تبلغ نحو 50 مليون يورو (55 مليون دولار).

وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في تصريح بثته قناة (تي جي 2 بوست) التلفزيونية الإيطالية عقب المصادرات، إن بلاده تخطط لتجميد أصول بقيمة 140 مليون يورو تعود للنخب الروس.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، نفذت روسيا ما أطلقت عليها “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا، تبعتها عقوبات وردود فعل واسعة من الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة وبريطانيا، وشملت العقوبات مقربين من النظام الروسي الذين أصبحوا معزولين عن النظام المالي الدولي.