وزير الدفاع الروسي يزور الجنود الجرحى في موسكو واستمرار المعارك حول كييف (فيديو)

زار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مستشفى عسكريا في العاصمة موسكو.

وقدّم الوزير -بمصاحبة وفد عسكري- أوسمة للجنود الجرحى وتحدث إليهم، كما قدّم باقات ورود لجنديات بالمستشفى نفسه وأوسمة شرفية.

وتقول أوكرانيا إن قواتها قتلت أكثر من 11 ألف جندي روسي، فيما أكدت روسيا مقتل نحو 500.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية الأوكرانية أعلنت في 4 مارس/آذار الجاري، مقتل نائب قائد الجيش الـ41 اللواء أندريه سوخوفيتسكي على أيدي الجنود الأوكرانيين.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية صورا قالت إنها لتقدّم قواتها البرية نحو العاصمة الأوكرانية.

وزارة الدفاع الروسية تنشر صورا تقول إنها لتقدم قواتها البرية نحو العاصمة الأوكرانية #كييف#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/XV3NZANntu — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 11, 2022

وأظهر مقطع فيديو تقدّم أسطول من المركبات الحربية محملة بالجنود وسط الغابات قبل وصولها إلى إحدى القرى.

وضم الأسطول مركبات مختلفة بين دبابات وشاحنات عسكرية، فيما نقل مقطع الفيديو أحد الجنود وهو يستمع إلى الموسيقى بينما يقود المركبة العسكرية.

​​​​​​​وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشدّدة على موسكو.