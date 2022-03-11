السلطات المصرية تنفذ حكم الإعدام في 7 متهمين بقضيتي “أجناد مصر” و”خلية ميكروباص حلوان”

قالت منظمة (نحن نسجل) الحقوقية وصحيفة (الشروق) المصرية إن السلطات المصرية أعدمت 7 متهمين في القضيتين المعروفتين باسم (أجناد مصر) و(خلية ميكروباص حلوان) خلال اليومين الماضيين.

وقالت المنظمة إن وزارة الداخلية المصرية نفذت حكم الإعدام، فجر الخميس، في كل من “بلال إبراهيم صبحي فرحات ومحمد حسن عز الدين محمد حسن وتاج الدين مؤنس محمد محمد حميدة”.

وأضافت أن “الثلاثة المنفذ بحقهم الإعدام كانوا يحاكمون على ذمة قضية أعدم على ذمتها 10 معتقلين آخرين في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020”.

وحسب تقرير سابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش “اتهمت السلطات حوالي 45 متهما بالتورط في هجمات مسلحة شنتها جماعة (أجناد مصر)”.

وأضاف التقرير أن محكمة النقض المصرية أيدت أحكام الإعدام التي صدرت على 13 متهما في مايو/ أيار 2019. وتم تنفيذ الحكم في 10 متهمين عام 2020.

مصر: إعدام 49 شخصا في عشرة أيام https://t.co/sjAjCd8xRg — هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) October 23, 2020

كما ذكرت (نحن نسجل) أن السلطات المصرية أعدمت 4 متهمين آخرين، الثلاثاء الماضي، في القضية المعروفة باسم “خلية ميكروباص حلوان”.

وأضافت أن الأربعة هم: عبد الله محمد شكري إبراهيم عبد المعبود ومحمود محمد عبد التواب مرسي ومحمود عبد الحميد أحمد الجنيدي وأحمد سلامة علي عشماوي.

وقالت إنه تم تسليم ودفن “3 جثامين وهم (أحمد سلامة، ومحمود الجنيدي، ومحمود عب دالتواب)، ويبقى جثمان عبد الله شكري”.

وذكرت صحيفة الشروق المصرية أن محكمة النقض أيدت في أبريل/ نيسان 2021، الحكم بإعدام 4 متهمين والسجن المشدد لـ14 متهما آخرين في القضية، بعد أن وجهت إليهم اتهامات بتنفيذ عدد من الهجمات المسلحة في محافظتي القاهرة والجيزة.