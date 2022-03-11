“غضب الغلابة قادم لا محالة”.. سخط في مصر وسط موجة غلاء جديدة تعصف بالفقراء

تكاثرت مقاطع فيديو ومنشورات لمصريين في الأيام الأخيرة يشتكون خلالها من ارتفاع مطرد في أسعار الكثير من الأغذية والسلع بالتزامن مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

وذهب بعض الناشطين إلى أن تنتج حالة السخط العام هذه هبّة شعبية في مصر ضد الغلاء نتيجة تصاعد الغضب لدى الطبقات الفقيرة على وجه الخصوص، وتفاعلوا في هذا السياق مع وسم (#غضب_الغلابة_قادم_لامحاله) والذي لا يزال متصدرًا قائمة الأعلى تداولًا منذ أكثر من 24 ساعة.

وعلى هذا الوسم تباينت التفاعلات بين السخط والسخرية، ونشر ناشطون أحد مقاطع الفيديو الذي تشتكي فيه مواطنة من ارتفاع سعر رغيف الخبز التجاري إلى جنيه وربع بحيث اشترت 4 أرغفة بـ 5 جنيهات، مؤكدة ندمها على أنها كانت من أشد المؤيدين للنظام.

وانتقد أحد المغردين ترك الفقراء يعانون وحدهم وثقلهم بضرائب باهظة دون أن يشاركهم ذلك طبقات أخرى مميزة في الشعب المصري.

وذكّر آخر بإنجازات يفخر بها النظام المصري مثل إنشاء أكبر كنيسة وأكبر جامع وأفخم مجمعات سجون، بينما لا يوجد أكبر مستشفى ولا أكبر جامعة على حد قوله، وذكّر آخرون بأيام وزير الغلابة باسم عودة الذي يقبع الآن في غياهب السجون منذ الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي صيف عام 2013.

عايز اشوف السيدة ال كانت بتجادل باسم عودة وبتقوله الرز غالى انا ممكن اقدر اشترية بس ف مواطنيين ماتقدرش تشترى وقتها ب ٣ جنيه.و قنينه الزيت عباد كانت ب ٤ جنيه واللحمه كانت ب ٤٠ جنيه .ياترى عامله اية دلوقتى ف جنة السيسي ال الزيت ب ٤٠ جنية واللحمة ب ١٧٠ جنيه #غضب_الغلابه_قادم_لامحاله pic.twitter.com/RarujfQW1A — المﻻك الحزين (@Lido8080) March 10, 2022

فيما تناول مغردون -تحت نفس الوسم- تصريحات سابقة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أقر فيها بفقر الدولة وعدم مقدرتها على مواصلة دعم الطبقات الفقيرة وعزمها على إلغاء عدد كبير بطاقات التموين عند الزواج وحاجة الحكومة لرفع الدعم عن الكثير من السلع.

وكأحد تداعيات حرب روسيا على أوكرانيا تشهد الأسواق المصرية موجة غلاء في الأسعار شملت كثيرًا من السلع والمنتجات خاصة الخبز، إذ تعتمد القاهرة على موسكو وكييف في استيراد نحو 80% من احتياجاتها من القمح.

وانا اللي كنت فاكر أن العيش السن بتاع مرضى السكري اتاري فيه عيش سن وعيش تحت السن #غضب_الغلابه_قادم_لامحاله pic.twitter.com/a8aEqX40GS — رجل فقد ظله (@abomarimgraphic) March 11, 2022

وفي مواجهة موجة الغلاء الملموسة في الأسواق المصرية، يركز جانب من الخطاب الحكومي في مصر على العلاقة بين زيادة الأسعار وبين التوترات العالمية، فيما يعزي جانب آخر من هذا الخطاب سبب ارتفاع الأسعار إلى ما يصفونه بجشع التجار واستغلالهم للأزمة.

غير أن غلاء الأسعار في مصر شمل سلعًا كثيرة لا علاقة لها بروسيا ولا أوكرانيا وتنتج محليًا مثل الدواجن والبيض والأرز والكثير من الخضراوات، مما يثير سخط قطاعات واسعة من الشعب المصري.

يعني الحكومة اللي قدرت تتحمل تكاليف إقامة السياح الاوكران والروس في مصر مش قادرة تشيل جزء من تكاليف ارتفاع الأسعار علي الشعب المصري طب تخفض حتي في الضرائب والجمارك أو فواتير الكهرباء والغاز والمياه ، اعتبرونا أوكرانيين أو روس ولو لشهر واحد حتى #غضب_الغلابه_قادم_لامحاله pic.twitter.com/MSwBvAGRFy — DIDO (@l0l0l0808080) March 11, 2022

انا مش زعلان ان كرتونة البيض بقت ب٦٠ جنيه

انا هموت واعرف هما صغروه ازاي#غضب_الغلابه_قادم_لامحاله pic.twitter.com/9itOwE1ubA — النديم (البديل ) 🇵🇸 🇪🇬 (@Nadem_333) March 10, 2022

منعاً للتبذير والإستعمال الكتير

الحكومة تجبر المواطنين على ترشيد زيت الطعام بنظام البخ مرة ف الفطار،وبختين ع الغدا،وثلاث بخات عند اللزوم،كما يمكن استخدامه للحساسية،وإزالة رائحة العرق،وإزالة القشرة من الشعر، وداعاً "للأحجام الكبيرة" الدنيا غالية يا حاجة👩‍🦳#غضب_الغلابه_قادم_لامحاله pic.twitter.com/DsAkLLpaIS — 🔸 Ặĥɱěd ßěĥặířŷ 🔸 (@ahmedfayez2000) March 11, 2022

الفرخة وصلت الحد الأدني للاجور

ولو الاسعار فضلت تزيد لرمضان هتبقي من كبار رجال الأعمال#غضب_الغلابه_قادم_لامحاله pic.twitter.com/L4WCP6EXpU — Omda Mahdy🇪🇬 (@MahdyOmda) March 11, 2022

أمال كنا حربنا اثيوبيا كانوا عملة فينا ايه #غضب_الغلابه_قادم_لامحاله pic.twitter.com/0MlPQi8yaj — ابن مصر (@abnmisr2020) March 11, 2022

طب مفيش حاجة هترخص ؟! حاجات كتير هترخص وهتبقي بسعر التراب أنا وأنت والأستاذ وحضراتكم أجمعين – الإرهاب والكباب#البوسطجي #غضب_الغلابه_قادم_لامحاله #مقاطعه_المنتجات_الفرنسية499 pic.twitter.com/TNgw4gVyhy — وَعْدُ☢️ٱلْآخِرَةِ (@hybet_abtal) March 10, 2022

#غضب_الغلابه_قادم_لامحاله انا مش هاڜتري كرتونة البيض الا لما يرجع سعرها ٣٠ جنيه

قاطعوا مش هنموت من الجوع pic.twitter.com/JLl91UNKYF — عائشة محمد (@WQolOVURZk0a7de) March 11, 2022

#غضب_الغلابه_قادم_لامحاله أسعار الفول تقفز 1000 جنيه للطن والكيلو يصل إلى 24 جنيه للمستهلك😂 الورق ورقناوالقانون في جيبنا ولارقابه على تتفيذ قرارات الحكومه لأن الحكومات في العالم العربي فقط فوق القانون وفوق القضاه القضاه تفرج بالتيلفون وتسجن بالتليفون وحتى مجلس الشعب بالتعيين pic.twitter.com/t0vDetI5w0 — فارس ومن حقي أحلم🇵🇸💓🇪🇬 (@Rovaer55501) March 11, 2022

#غضب_الغلابه_قادم_لامحاله المتحدث باسم الحكومة يقول إن الأزمة الروسية الأوكرانية زادت من وبال ارتفاعات الأسعار، مشيرا إلى أن زيادة أسعار القمح أدت إلى ارتفاعات مماثلة في أسعار السلع الأخرى

وقبل الحرب كنا عايشين

pic.twitter.com/Z1QcunhL5i — اللهم جبرا (عزه) (@AllhmJbra) March 9, 2022

يحدث في مصر في عصر هذا النظام الشعب مش لاقي ياكل بمعني الكلمه من غلاء اسعار انتهاكات اعتقالات الشعب بينزف جراح #غضب_الغلابه_قادم_لامحاله pic.twitter.com/0pst99xIzh — المصري (@salah9609000) March 10, 2022

#غضب_الغلابه_قادم_لامحاله

بعيد عن موضوع الغلاء

فيه اللى أبشع من الغلاء

فقد تم تنفيذ حكم الاعدام فى 7معتقلين يوم 8و9 مارس

4فى قضيه خليه ميكروباص حلوان

و3فى قضيه أجناد مصر1

حد حس بيهم ولا حد أتكلم عليهم

وعلى فكره فيه كلام عن2000 معتقل

هيتم فيهم تنفيذ الاعدام

حسبنا الله 😔 pic.twitter.com/vi884tLdjh — 💞Anan💞 (@Rina9944) March 10, 2022

– طب بلاش تخليها قد الدنيا

رجعهالنا زي ما كانت😒#غضب_الغلابه_قادم_لامحاله pic.twitter.com/aJKNzO4lV0 — ⁦🇪🇬Κ🆗y🇪🇬…🇵🇸..💞 (@kokymasreya_17) March 9, 2022

حصريا من داخل منزل مواطن مصري

الحكومه والإعلام بيطالبوه يدعم اقتصاد بلده

#غضب_الغلابه_قادم_لامحاله pic.twitter.com/wqzYWQLQSJ — فزااع (@FazAaaa3c) March 10, 2022