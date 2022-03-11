سياسة|مصر

“غضب الغلابة قادم لا محالة”.. سخط في مصر وسط موجة غلاء جديدة تعصف بالفقراء

الأسواق المصرية تشهد موجة غلاء جديدة شملت كثيرا من السلع والمنتجات خاصة الخبز (رويترز)
11/3/2022

تكاثرت مقاطع فيديو ومنشورات لمصريين في الأيام الأخيرة يشتكون خلالها من ارتفاع مطرد في أسعار الكثير من الأغذية والسلع بالتزامن مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

وذهب بعض الناشطين إلى أن تنتج حالة السخط العام هذه هبّة شعبية في مصر ضد الغلاء نتيجة تصاعد الغضب لدى الطبقات الفقيرة على وجه الخصوص، وتفاعلوا في هذا السياق مع وسم (#غضب_الغلابة_قادم_لامحاله) والذي لا يزال متصدرًا قائمة الأعلى تداولًا منذ أكثر من 24 ساعة.

وعلى هذا الوسم تباينت التفاعلات بين السخط والسخرية، ونشر ناشطون أحد مقاطع الفيديو الذي تشتكي فيه مواطنة من ارتفاع سعر رغيف الخبز التجاري إلى جنيه وربع بحيث اشترت 4 أرغفة بـ 5 جنيهات، مؤكدة ندمها على أنها كانت من أشد المؤيدين للنظام.

وانتقد أحد المغردين ترك الفقراء يعانون وحدهم وثقلهم بضرائب باهظة دون أن يشاركهم ذلك طبقات أخرى مميزة في الشعب المصري.

وذكّر آخر بإنجازات يفخر بها النظام المصري مثل إنشاء أكبر كنيسة وأكبر جامع وأفخم مجمعات سجون، بينما لا يوجد أكبر مستشفى ولا أكبر جامعة على حد قوله، وذكّر آخرون بأيام وزير الغلابة باسم عودة الذي يقبع الآن في غياهب السجون منذ الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي صيف عام 2013.

فيما تناول مغردون -تحت نفس الوسم- تصريحات سابقة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أقر فيها بفقر الدولة وعدم مقدرتها على مواصلة دعم الطبقات الفقيرة وعزمها على إلغاء عدد كبير بطاقات التموين عند الزواج وحاجة الحكومة لرفع الدعم عن الكثير من السلع.

وكأحد تداعيات حرب روسيا على أوكرانيا تشهد الأسواق المصرية موجة غلاء في الأسعار شملت كثيرًا من السلع والمنتجات خاصة الخبز، إذ تعتمد القاهرة على موسكو وكييف في استيراد نحو 80% من احتياجاتها من القمح.

وفي مواجهة موجة الغلاء الملموسة في الأسواق المصرية، يركز جانب من الخطاب الحكومي في مصر على العلاقة بين زيادة الأسعار وبين التوترات العالمية، فيما يعزي جانب آخر من هذا الخطاب سبب ارتفاع الأسعار إلى ما يصفونه بجشع التجار واستغلالهم للأزمة.

غير أن غلاء الأسعار في مصر شمل سلعًا كثيرة لا علاقة لها بروسيا ولا أوكرانيا وتنتج محليًا مثل الدواجن والبيض والأرز والكثير من الخضراوات، مما يثير سخط قطاعات واسعة من الشعب المصري.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل