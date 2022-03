سلاح بيئي يعوّل عليه الأوكرانيون.. هل تحسم “راسبوتيستا” الحرب؟

قد يلعب المناخ عاملًا مؤثرًا في إنهاء العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، وذلك من خلال ظاهرة طبيعية بمثابة سلاح بيئي وهي (راسبوتيتسا Raspoutitsa).

ويعني مصطلح (راسبوتيتسا) باللغة الروسية “طقس الطرق السيئة”، وهي ظاهرة طبيعية تشهدها أوكرانيا وروسيا وبيلاروسيا مع بداية فصل الربيع، عندما تتحول الأرض إلى طين لزج.

وترتبط هذه الظاهرة بارتفاع درجات الحرارة وذوبان الجليد، ومع طبيعة التربة في هذه المناطق تصير الأرض لزجة ما يُعيق حركة المركبات عليها.

ويصعب على الدبابات والمركبات العسكرية الروسية العملاقة التقدّم في ظل التضاريس الموحلة.

🎶Ra, Ra, Raspoutitsa

Hater of the Russian Army

There was a tank that really was gone

Ra, Ra, Raspoutitsa

Russia's greatest worst hater

It was a shame how it carried on😜 https://t.co/AZEGcdjXWU

— Mon nom est personne 🇺🇦 (@_Leoth_) March 6, 2022